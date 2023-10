¿De qué murió la modelo Sherika de Armas, Miss Mundo y Miss Uruguay?

Sherika de Armas, que fue Miss Uruguay en 2015 y candidata a Miss Mundo ese mismo año, ha muerto a la temprana edad de 26 años. Fue su hermano Mayk de Armas quien confirmó la noticia en redes sociales el pasado 13 de octubre.

"No más dolor, buen viaje. Te amaré por siempre", fue una de las frases de su hermano. Y la acompañó de esta otra: "Vuela alto, hermanita. Siempre y para siempre". Mayk ha explicado que su hermana murió de cáncer de cuello uterino con el que estuvo luchando durante los dos últimos años.

"Te recuerdo con ese brillo hermoso que siempre transmitías", escribió su colega Anto Ciavaglia al compartir un divertido video junto a Sherika de Armas. Por su parte, Carla Romero (actual Miss Uruguay) dijo: "Demasiado evolucionada para este mundo. Una de las mujeres más hermosas que he conocido en mi vida". Y Lola de los Santos, Miss Uruguay 2021, lanzó el siguiente mensaje: "Siempre te recordaré, no solo por todo el apoyo que me diste y por lo mucho que querías verme crecer, sino por tu cariño, tu alegría, los amigos que compartimos y que hoy permanecen conmigo".

Una mujer emprendedora

Fue a la edad de 18 años cuando Sherika de Armas alcanzó el título de Mis Uruguay. Conocida en redes sociales como Shey de Armas, la modelo ha sido una emprendedora a lo largo de su corta carrera empresarial relacionada con negocios vinculados al make up y la indumentaria. Tenía más de 40.000 seguidores en Instagram, donde era referente en tips y estilo de vida.

"Es un sueño cumplido. Es precisamente a lo que aspiraba llegar. Es inexplicable describir lo que sentí cuando me llamaron para coronarme", fueron sus palabras cuando ganó el concurso de belleza en su país.

"Siempre quise ser modelo, tanto de belleza como publicitaria o de pasarela. Me gusta todo lo relacionado con la moda y pienso que dentro de lo que es un certamen de belleza, el sueño de cualquier chica es tener la oportunidad de participar en el Miss Universo. Estoy muy contenta de poder vivir esta experiencia", dijo sobre su oportunidad en el concurso internacional celebrado en China.

Shey de Armas Beauty Studio fue el nombre de la empresa que fundó, enfocada en productos de cuidado personal y belleza. Asimismo, estuvo implicada en causas sociales. De hecho, fue voluntaria en la Fundación Pérez Scremini, dedicada a la lucha contra el cáncer infantil.

