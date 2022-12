De la elegancia de la gimnasia rítmica a Miss Mundo Valladolid 2023: “Me encantaría dejar a mi ciudad en lo más alto”

Raquel Sánchez Blanco nació en Valladolid, hace 23 años, y en la actualidad vive en Arroyo de la Encomienda. Cuenta con un Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y actualmente está estudiando un Máster en Educación secundaria. Amante de pasar tiempo con amigos y familia y de los viajes, uno de los pilares de su vida es el deporte.

La gimnasia rítmica siempre está en su cabeza. Con tan solo siete años se adentró en este precioso deporte para practicarlo durante diez años. Ahora es entrenadora, desde hace seis, en el Club Deportivo Parque Alameda, de la capital del Pisuerga. Allí transmite todos sus conocimientos a pequeñas de entre cinco y 17 años.

Nuestra entrevistada recibe con una sonrisa a EL ESPAÑOL de Castilla y León después de ser nombrada Miss Mundo Valladolid 2023. Su objetivo para el certamen pasa por disfrutar y dejar a su ciudad “en lo más alto”.

Hablamos de esto y conocemos un poco más de la joven pucelana en esta entrevista:

P.- ¿Quién es Raquel? ¿Cómo se definiría?

R.- Me considero una persona muy independiente. Trabajadora y llena de alegría. También me considero muy extrovertida y sociable. Una persona activa a la que le encanta vivir experiencias nuevas y estar siempre haciendo cosas diferentes.

P.- ¿Con qué estudios cuenta?

R.- El año pasado, finalicé mis estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca. Realicé la carrera de Ciencias de la Actividad Física y Del Deporte. Han sido cuatro años muy felices en mi vida. Además de aprender y formarme, he vivido experiencias y conocido gente que merece mucho la pena. Nunca fui una estudiante de notables ni sobresalientes, pero en la carrera, por fin, conseguí encontrar mi sitio a nivel académico y mis notas fueron subiendo cada vez más. Por fin, encontré el gusto por el estudio ya que me sentía motivada y con ganas de aprender.

P.- El deporte forma parte de su vida.

R.- Siempre. Desde muy pequeñita mis padres me han apuntado a muchísimas actividades extraescolares, pero mi favorita siempre fue la gimnasia rítmica. Con siete añitos, tuve claro que quería continuar solo con este deporte y así se lo hice saber a mis padres. Tras esto, comencé a entrenar a nivel más profesional. Hoy en día, me encanta entrenar en el gimnasio. Me ayuda a recuperar energía cuando estoy cansada y a desestresarme cuando lo necesito. Podría decir que es como una medicina que me ayuda a mantener, no solo mi cuerpo sano, sino también mi mente.

P.- ¿Qué es para usted la gimnasia rítmica?

R.- La gimnasia rítmica es un deporte que me ha dado muchísimo, tanto a nivel de personas como a nivel de valores. Con tan solo 7 años comencé a realizarla en actividades extraescolares y un año después, comencé en el Club Deportivo Parque Alameda de una forma más seria y competitiva. En este deporte he conocido personas increíbles como fueron mis entrenadoras Sole y Arantxa, o mis compañeras con las que hacía conjunto. También he aprendido a lidiar con sentimientos como la frustración o la autoexigencia, así como aprender a llevar el espíritu competitivo de manera sana y tender siempre a la autosuperación. Es un deporte que me ha hecho tan feliz y me ha ayudado tanto, que me siento una afortunada de poder estar actualmente como entrenadora en este mismo Club Deportivo y poder transmitir y ayudar a que niñas nuevas tengan esas mismas experiencias.

P.- ¿Da clases a pequeñas de entre 5 y 17 años? ¿Se queda más con practicarlo o con ser entrenadora?

R.- Actualmente entreno a niñas de diferentes edades. Yo, que vengo de la docencia, estoy muy concienciada de que es algo delicado y a tener muy en cuenta, puesto que, según la edad de la gimnasta, la entrenadora debe adaptarte a un tipo de motivación y exigencia determinado. Es un deporte que he practicado diez años de mi vida y actualmente de entrenadora llevo seis años. Nunca fui una gimnasta muy flexible pero mi manejo con el aparato siempre fue bueno. Mi punto fuerte siempre fue la parte artística. La elegancia y expresividad corporal con la que realizaba los ejercicios, en concreto los individuales. Mi aparato favorito siempre fue la cinta.

A día de hoy, creo que realizo mejor el papel como entrenadora porque el de gimnasta ya pasó, tanto por edad, como por cualidades físicas. Es un deporte muy duro y exigente que tiene un periodo de tiempo determinado y ahora mismo lo que de verdad me llena es enseñárselo a las niñas y poder sentirme orgullosa de cómo van evolucionando.

P.- ¿Con qué es con lo que más disfruta Raquel?

R.- Me encanta salir de la rutina, y organizar pequeñas escapadas, aunque sean durante un fin de semana a tan solo 100 kilómetros de Valladolid. Disfruto muchísimo con pequeñas actividades o nuevas situaciones. Pasar tiempo con mi círculo más cercano para mi es muy importante. El lugar en el que estemos es lo de menos.

P.- ¿Qué se llevaría a una isla desierta?

R.- Un kit de supervivencia con herramientas para hacer fuego, así como de cultivo y pesca, muchísimos litros de agua y a todos mis familiares y amigos.

P.- ¿Y al certamen de Miss World Spain 2023? ¿Qué se va a llevar?

R.- Todavía es pronto, pero tengo una larga lista de cosas que hacer antes de ir. Es algo a lo que le tienes que dedicar mucho tiempo ya que conlleva una preparación con muchos detalles. Voy a llevar todas mis ganas de vivir esta nueva experiencia, aprender, conocer gente nueva y sobre todo disfrutar de la misma.

P.- ¿Cómo se entera de que usted es la elegida?

R.- Hace un par de semanas, el director Nacional del certamen de Miss World Spain, se puso en contacto conmigo para ofrecerme esta gran oportunidad.

P.- ¿Qué meta se marca para el certamen?

R.- Representar a Valladolid como se merece. Conseguir sentirme orgullosa de mi representación como candidata. Esto es para mí lo más importante y voy a dar todo para que así sea. Quiero disfrutar de esta gran experiencia.

P.- ¿Cuándo se va a celebrar y dónde? ¿Se está preparando para ello?

R.- La celebración tendrá por fecha la primera semana de mayo y en cuanto al lugar, está todavía por confirmar. La preparación para ello es una carrera de fondo. Empecé a prepararme en el momento en el que confirmé la participación como Miss World Valladolid 2023.

P.- Va a representar allí a Valladolid. Supongo que es un orgullo… ¿O le da miedo?

R.- Por supuesto que es un orgullo, pero también es una gran responsabilidad. No considero que tenga miedo a esta experiencia, pero sí que soy consciente de su importancia y de las ganas que tengo de realizar un buen trabajo dentro del mismo.

P.- ¿Sueña con ganar y dejar a Valladolid en lo más alto?

R.- Sueño con que tanto mis representados como yo se sientan orgullosos de la dedicación y esfuerzo que estoy realizando. Por supuesto que me encantaría dejar a mi ciudad en lo más alto.

P.- ¿Ha tenido contacto con el mundo de la moda?

R.- A raíz de realizar varias sesiones de fotografía con tiendas que trabajan con marcas reconocidas, empecé a tener más curiosidad por la moda. Es algo que me gusta. Soy nueva, sin embargo, en ello.

P.- ¿Dejaría todo por la moda?

R.- Es un campo que me gusta, pero no lo dejaría todo por ella.

P.- ¿Cuáles son sus objetivos y deseos en el corto y medio plazo?

R.- A nivel académico, finalizar el máster que estoy realizando por el mes de mayo y comenzar a prepararme las oposiciones. A nivel laboral, continuar trabajando en el club deportivo y el año que viene conseguir la titulación de jueza de mesa para poder puntuar en los campeonatos. A nivel personal, continuar viviendo la vida de la mejor forma posible, del deporte, de los futuros viajes, de las experiencias nuevas con las que me pueda ir encontrando y seguir disfrutando de familia y amigos que para mí, es una de las cosas más importantes.

