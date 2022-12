De Colombia a Mister International Valladolid 2023: “Si voy es para ganar”

Jorge Andrés Sánchez Colmenares es una persona tranquila. Risueño y simpático en las distancias cortas. A sus 28 años, el nacido en Cali (Colombia), que cuenta con la doble nacionalidad, llegó con siete a España. Él será este año el Mister International Valladolid 2023. Buscará la gloria en el mes de mayo en el certamen nacional para acudir, como ganador al concurso que se celebrará en octubre, con los mejores de todo el mundo.

Aún no se conoce la sede ni las fechas concretas. Desde la organización cuentan en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León que lo están cerrando, pero nuestro entrevistado está sumamente tranquilo y se dedica a estudiar Ciencias del Deporte y la Actividad Física y a trabajar en CrossFit AlCuadrado, un centro deportivo muy conocido de Valladolid ubicado en la Plaza de San Nicolás.

Amante de la lectura, del cine y de la música, fundamentalmente de la bachata, nos cuenta todos sus secretos en esta entrevista:

P.- ¿Cuándo le comunican que va a ser el nuevo Mister International Valladolid 2023?

R.- La organización se puso en contacto conmigo a través de Instagram. Contactamos por videollamada y firmamos un contrato. Me lo comunicaron hace dos semanas, aproximadamente. Me lo pensé, tras quedarme muy sorprendido, pero, al final, acepté el reto.

P.- ¿Cómo se lo toma?

R.- Para mí fue toda una sorpresa. Soy una persona muy desconfiada cuando me hablan por redes. Al final vi que todo era real y pensé que no tenía nada que perder.

P.- ¿Le comentó algo a la organización?

R.- Le dije que soy una persona que no subo cualquier cosa a las redes sociales. Me gusta mucho pasarlo bien con mis amigos, pero no me gusta subir, por ejemplo, fotos mías sin camiseta, aunque entrenando en CrossFit es normal que lo hagamos. Pero cuando estoy con mi pareja y demás no suelo compartir mi vida privada por Internet.

P.- Cuando se lo comunica la organización, ¿En quién es en la primera persona que piensa?

R.- Se lo conté a mi madre y también se mostró desconfiada. También a mi novia. Cuando me enviaron el contrato lo leí minuciosamente. Al final, intenté estar seguro antes de tomar la decisión.

P.- ¿Ellas le apoyaron?

R.- Sí. Me dijeron que para delante. Al final a mí no me supone nada. El certamen es por los meses de mayo-junio, aún no hay fecha concreta. Creo que en estos eventos se crean lazos y oportunidades, conexiones con otras personas, Me gusta mucho conocer gente. Quizás abra círculos nuevos y eso es bueno.

P.- ¿Se está preparando ya para el certamen?

R.- ¿Cómo se prepara uno para eso? No me había planteado lo de prepararme. Entreno entre cinco y seis días a la semana. Antes hacía mucho entrenamiento de pesas, enfocado a la estética, culturismo y todo eso. Desde hace varios años, dejé de hacer ese tipo de entrenamientos enfocados a la estética para preocuparme más por el rendimiento. Entreno más en CrossFit, que es un deporte muy exigente, de resistencia cardiovascular, muscular, fuerza y potencia. No busco la estética sino el rendimiento. La estética se consigue como consecuencia de un buen entrenamiento.

P.- Tiene 28 años. Estudia Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. ¿Cómo va?

R.- Bien. Este es mi último año. Es bastante complicado compaginar trabajo y estudios. Al final no cuentas con todas las horas que quisieras dedicarle. También entreno a las 7.00 de la mañana para aprovechar el día al máximo. Salgo de mi trabajo a las 22.00 horas, llego a mi casa a las 22.45 y a las 7.00 estoy entrenando. Intento exprimir el tiempo al máximo, pero llego muy cansado, muchas veces, al final de la semana.

P.- Entrenador de un centro de CrossFit, sobre esto, ¿Cómo es posible apañárselas?

R.- Me intento organizar como puedo. Por la mañana toca entrenar. Con las clases, busco las horas libres. Aprovecho el tiempo teniendo presente que también hay que hacer las cosas de la casa: comida, lavadoras y demás. Soy un maniático del orden. Me gusta mucho. Me molesta cuando no está ordenado y eso es un problema, lo reconozco. La frase que dice que “tenemos tiempo para todo” no me la creo.

P.- Tiene doble nacionalidad. Nació en Colombia, pero se ha criado en España desde que tiene siete años. ¿Cómo recuerda la infancia allí?

R.- Bien. Lo recuerdo de una forma muy agradable. Volví hace poco tiempo para quedarme dos años y medio tras un accidente de mi madre. Al final es un país que todo el mundo lo conoce por la violencia, consumo de drogas y demás, pero es muy alegre. Te aporta la otra cara de la moneda y al final está muy mal gestionado por la política. Tiene riqueza, tiene gas… Es una maravilla.

P.- Cómo recuerda el accidente de su madre y el tener que volver a Colombia de forma repentina

La experiencia de mi madre me cambió mucho porque cuando vives en España, un país desarrollado, y te acostumbras a ver que las personas lo tienen todo, o lo necesario, y después ves, en tu país, a chicos que no tienen las mismas oportunidades que tú para estudiar y que solo se preocupan por comer, no por estudiar una carrera porque no pueden, te toca el corazón.

Tuvo un accidente bastante grave. Me cambió todo. Dejas tu vida aquí, vuelves a tu país de origen diez años después y no cuentas con un círculo de amigos ni con nada. Eres como un extranjero más, en tu propio país. Estuve cuidando de mi madre dos años.

P.- Estaba celebrando su 18 cumpleaños cuando se entera del accidente.

R.- Así es. Fui, estuve dos años cuidando de ella y volví para Valladolid.

P.- ¿Cómo recuerda el día que, por primera vez, llega a Valladolid?

R.- Recuerdo el frío. En Colombia hace mucho calor. Es todo muy diferente. Son países totalmente distintos. Aquí está todo mucho más ordenado y limpio, lo que me gusta. Hay mucho respeto. En los países de Latinoamérica se pierde el respeto por la vida. Es una pena. Tengo un buen recuerdo de mi llegada. Me adapté rápido.

P.- Son ya 20 años en Valladolid. ¿Qué es para usted la ciudad?

R.- Es como mi casa. Me he criado y he vivido toda la vida aquí. Es mi hogar. Veo a España más como mi país que a Colombia. Aunque no haya nacido, me he criado y llevo toda la vida aquí.

P.- Y ahora, representar a Valladolid en el certamen es todo un orgullo.

R.- La verdad que sí. Es una experiencia. A lo mejor me lo tengo que tomar más en serio, pero de momento estoy tranquilo.

P.- Disfruta entrenando, pasando tiempo con sus amigos… Hábleme de lo que hace en el poco tiempo libre que le queda.

R.- Me gusta mucho estar en casa. Soy poco fiestero. Salgo y cuando lo hago, lo disfruto mucho. No abuso de las copas. Es algo que sé que no es bueno ni para el rendimiento ni para la salud. Me gusta salir, cenar con mis amigos, con mi pareja. Me encanta el cine. Estoy deseando ver Avatar.

P.- ¿Qué supondría para usted ganar el certamen?

R.- No lo sé. Sería genial. Sería hipócrita si te digo que no quiero ganar. Si voy es para ganar. Hay gente en el certamen que ya se dedica a la moda y yo soy una persona normal. No estoy vinculado a este mundo.

P.- Por lo que me cuenta, su experiencia en el mundo de la moda es cero. ¿Sueña con vivir de ello?

R.- ¿A quién no le gustaría vivir de la moda? Es un trabajo que bastante “cómodo”. También requiere cuidarse y ya lo hago. Si me pagan por ello, mejor. Estoy estudiando, tengo mi trabajo y mis cosas. Lo que venga a mayores, bienvenido es.

P.- Objetivo y deseo de cara al certamen

R.- Quiero hacerlo lo mejor posible. Conocer gente y disfrutarlo. A mí me gustan las experiencias. Me encanta mirar el carrete de fotos y ver momentos. La semana pasada fui al Hyrox, una competición en Madrid, en Ifema. Hay que correr ocho kilómetros, superar obstáculos…Combina la fuerza y la resistencia. Luego veo esas fotos y me hacen sonreír. El certamen me lo tomo como eso. Hacer amistades nuevas y grabar momentos para echar la vista atrás y sonreír.

