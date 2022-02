El vallisoletano de 39 años y promotor de grandes artistas que busca romper barreras en el Mister Global España

Conoce 32 países. Es amante de los viajes. Del cine, de la moda y se perdería en New York, en Dubai o Miami. Se cuida y luce un cuerpo espectacular. Es además periodista y promotor de grandes artistas que, cada año, ponen el toque de calidad en los conciertos de Valladolid.

Roberto Martín Sigüenza, de 39 años, es el representante de la ciudad del Pisuerga para ganar el Mister Global España que se va a celebrar el próximo mes de agosto en Tenerife.

“No somos billetes de 500 euros que gustamos a todos. Yo puedo gustar a un sector de la población, otro a otro y al final nunca se sabe lo que en el certamen van a buscar o lo que van a valorar. Al final tengo las mismas posibilidades que todos”, confiesa en esta entrevista con EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León en el que nos muestra su lado más personal y nos confiesa que sueña con ganar y participar en el ‘Man of the World’.

P.- ¿Cómo decide presentarse al Mister Global Valladolid?

R.- Si me lo hubieran preguntado hace tres años ni me lo hubiese planteado porque físicamente no estaba igual, lo primero. Lo segundo, porque el volumen de trabajo de la promotora era muy fuerte pero este año, en septiembre, aunque empezábamos con la empresa a funcionar y demás, vi que salían las candidaturas y me inscribí.

Era una espinita que tenía clavada desde hace mucho tiempo. En otras ocasiones que me había apuntado a algún certamen no estaba como ahora y me lancé. Sobre todo, era un reto por el hecho de hacer ver que no solo los chicos de 20 o 25 años se pueden presentar a un certamen de belleza, sino que una persona de 39, como yo, también. Las bases dejan hacerlo hasta los 40 años.

P.-¿Cuándo le dicen que va a ser el representante de Valladolid para el Mister Global España?

R.-Con la pandemia, la fase de provincias no es presencial como la final que se disputa en Tenerife durante seis días. La primera fase era por fotografías e inscripción. Es como el ‘Mister Gay’, todo va por inscripción y por las redes sociales como Instagram o Facebook. En su web tienen una dirección para que puedas inscribirte como candidato. Rellenas un formulario, adjuntas fotografías, vídeos, enlaces de redes sociales y ellos, con ese conjunto, hacen la selección. Me informaron la semana pasada de que era el elegido para representar a Valladolid.

P.- ¿Ya había participado en otros concursos de este tipo?

R.- No. El año pasado me quería apuntar al ‘Mister Gay’ y se me pasó el plazo porque estaba muy pendiente de la gira de Pastora Soler. La pospusimos en Valladolid por el coronavirus y al final no me apunté.

P.- Va a participar en agosto, en Tenerife, en el certamen Mister Global Spain. ¿Cómo es el proceso hasta ese momento?

R.- Ahora todos los certámenes, como hubo hace unos años mucha polémica con los concursos de belleza y demás, tanto los nacionales como los internacionales tienen una temática social. Yo empecé trabajando en Televisión Castilla y León. Me gustaba mucho hacer reportajes de temática social, me metía en las chabolas, hacía reportajes con los Latin King. Me encantaba meterme en todos los fregados.

Tenemos desde enero y hasta mayo para realizar un vídeo que se llama ‘La Sección Help’. Lo que va a hacer cada provincia y candidato es hacer un vídeo con una ayuda a una organización, a una problemática social. Habrá algunos que lo hagan por el coronavirus, otros por el cáncer, otros por la esclerosis múltiple. Lo que decidan. Esta va a ser una prueba muy importante porque el certamen es un Grand Slam. No solo vale la prueba de pasarela. Hay varias fases y todas puntúan. Esta es la primera.

Después, del 1 al 6 de agosto, nos vamos a Tenerife donde vamos a realizar diferentes pruebas. De ‘Body Paint’, desfile de playa, pruebas físicas en gimnasio y diferentes pruebas y retos que nos van a poner durante esos seis días. El último es la gala final donde se va a desfilar con traje regional, con traje de fantasía y de baño.

P.-¿Cuáles son sus fuertes? ¿Confía en ganar?

R.-Ganar o no, no depende de mí. Al final, los certámenes de belleza han cambiado mucho. No somos billetes de 500 euros que gustamos a todos. Yo puedo gustar a un sector de la población, otro a otro y al final nunca se sabe lo que en el certamen van a buscar o lo que van a valorar. Al final tengo las mismas posibilidades que todos.

Lo que intuyo, por mi experiencia a nivel periodístico y por lo que palpo, es que ahora buscan un conjunto de un físico con un saber estar, con un saber llevar unas prendas, saberte comunicar y, sobre todo, el saber transmitir a la gente tu conducta social y lo que quieres reivindicar. Al final es un conjunto de todo lo que se va a valorar.

P.-¿Cómo se va a preparar para el concurso?

R.-Llevo cinco años con un entrenador personal. Voy todos los días con él y los fines de semana me voy al McFit. De lunes a viernes voy a un centro de entrenamiento personal, con mi entrenador, Juanma, que me da muchísima caña porque a mí me gusta verme muy bien y ser muy constante, pero es verdad que necesito que tiren de mí.

Lo voy a seguir haciendo igual. Me voy a cuidar la alimentación, voy a seguir entrenando y tampoco voy a variar mucho. Voy a hacer lo mismo.

P.-El ganador irá hasta Filipinas para disputar el gran concurso ‘Man Of The World’, con la representación de más de 60 países ¿Sueña con ello?

R.- Hay diferentes títulos. Sueño con ello. He soñado muchas cosas en la vida. Unas se han cumplido, y otras no. Soñaba con estudiar periodismo desde pequeño porque me gustaba mucho la televisión. He sido muy folclórico y la mayoría de mis artistas son españoles: India Martínez, Vanesa Martín, Isabel Pantoja o Mónica Naranjo y siempre he soñado con presentar a Isabel Pantoja, como al final hice en Valladolid, en el año 2014. Yo fui el que la contraté y la presenté en el Centro Cultural Miguel Delibes. Un 28 de junio.

P.- ¿Qué supone para usted representar a Valladolid?

R.- Hace un año presenté un evento encargado por el Ayuntamiento, que era presentar a Helena Bianco en la Feria de Muestras tras la pandemia. Valladolid para mí es mi ciudad y siempre llevo a mi ciudad por bandera. En todas y cada una de mis intervenciones en otras ciudades, presentando a mis artistas, me acuerdo de Valladolid. El poder representar a mi ciudad para mí es un orgullo.

P.-Es periodista. ¿Qué supone serlo? ¿Lo cambiaría por el mundo de la moda?

P.-Todas se complementan. Para mí son espectáculo. Tanto la moda, como el periodismo, como la promotora. El periodismo entendiéndolo desde el punto de vista en el que me dedicaba yo. El mundo de los espectáculos y de presentar a todos los artistas. No te podría decir una cosa o la otra.

P.-También ha sido representante de grandes artistas. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Va a seguir con ello?

R.-Sí, eso que quede claro. Voy a seguir. Tengo cerradas varias cosas de cara a conciertos en Valladolid para este año con artistas muy importantes.

P.-Un objetivo y un deseo.

R.-Como objetivo, me gustaría ganar. En cuanto al deseo es que, independientemente de que se haga un concierto, un certamen, o lo que sea, podamos celebrarlo con la mayor normalidad posible.

