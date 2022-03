Salmantino y apasionado del rap: Joel González, el nuevo Mister Internacional Valladolid

Noticias relacionadas La Miss Mundo Valladolid que quiere entrar en el Ejército para cumplir su sueño de ser enfermera militar

“Al final una cara bonita sin nada más detrás vale de poco. ¡Daré todo para representar a Valladolid lo mejor posible!”, asegura Joel González González en esta entrevista a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Salmantino de nacimiento, de 22 años, Joel es el nuevo Mister Internacional Valladolid. Un certamen que aún no tiene ni fecha ni sede. Entrenador personal y socorrista, este joven cursó el Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia y el Grado Superior de Acondicionamiento Físico.

Amante del deporte, como no podía ser de otra manera, de la naturaleza, de los animales, y de pasar tiempo con familiares y amigos, y de la música rap, Joel busca su oportunidad en el mundo de la moda y buscará el triunfo para colocar a Valladolid en lo más alto.

P.- Salmantino, pero representará a Valladolid en el Mister Internacional España de este año. ¿Qué supone para usted?

R.- Un honor y una responsabilidad bastante grande. Siempre he estado muy ligado a Valladolid. He venido con frecuencia por temas deportivos. Desde los 9 hasta los 17 años estuve federado en natación y muchas competiciones se celebraban en Valladolid. Incluso pude haber vivido aquí anteriormente porque desde la Federación me ofrecieron ingresar en el Centro de Alto Rendimiento ‘Río Esgueva’, pero no lo consideré oportuno. Hice muy buenos amigos y ese es uno de los motivos por los que vivo y estudio aquí actualmente. ¡Daré todo para representar a Valladolid lo mejor posible!

P.- ¿Cómo llega a ser el representante de Valladolid para el certamen?

R.- Fue a través de un buen amigo. Se llama Sergio y es el Mister Internacional Salamanca 2022. Estoy encantado de vivir esta experiencia junto a él. El director del certamen me vio en sus redes sociales, se interesó y contactó conmigo al enterarse de que vivo en Valladolid para hacerme el ofrecimiento de ser Mister Internacional Valladolid 2022. Acepté.

P.- ¿Cuándo le dicen que va a ser el representante de Valladolid para dicho certamen?

R.- Dos o tres días antes de Nochevieja.

P.- ¿Cómo se lo toma? ¿En quién es la primera persona en la que piensa cuando le dan la noticia?

R.- Entré un poco en estado de shock. Es algo que jamás me hubiera imaginado. A la vez, muy contento y agradecido por el interés del director y la gran oportunidad que me ofreció. Más que en una persona en concreto pensé en toda mi familia y en mi círculo más cercano. Al final, cuando se lo dijera, iba a ser una sorpresa bastante grande.

Joel González durante la entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León

P.- ¿Cuándo se celebra el certamen?

R.- En verano. Aún no nos han confirmado la fecha ni el lugar en el que se llevará a cabo el certamen. La semana pasada nos dijeron que faltaba poco para que nos lo confirmaran así que esperemos saberlo pronto. Todos mis compañeros y yo tenemos muchas ganas de conocer el lugar.

P. Ahora se desarrollan varias pruebas, no solo se mira el físico. ¿Cómo lo ve?

R. Lo veo genial. Un fantástico avance. Al final una cara bonita sin nada más detrás vale para poco.

P.- ¿Qué espera de él? ¿Va en busca de conseguir la victoria?

R.- Es evidente que se trata de un concurso de belleza, pero todos los participantes tenemos unos valores añadidos que trataremos de realzar para dar el perfil que más guste al jurado, siempre con humildad, pues no se puede gustar por igual a todo el mundo. Tiendo a ponerme objetivos y, aunque sea difícil, la posibilidad de ganar está ahí. Iré a hacer realidad esa posibilidad y también a disfrutar. No quiero solo obsesionarme con ganar. Creo que sería un error.

P.- ¿Cómo se va a preparar para el certamen?

R.- Lo voy a preparar con el apoyo y asesoramiento de mi círculo cercano. Personas relacionadas con este mundillo, que son las que más me pueden aportar. Esto añadido a mi propio trabajo que está por pulir y mejorar aspectos para afrontar las pruebas con el máximo nivel posible.

P.- ¿Le hubiese gustado más representar a Salamanca que a Valladolid en este certamen?

R.- Ahora mismo no. Mi casa y mi vida están aquí, en Valladolid. Estoy muy a gusto. De hecho, espero poder vivir aquí durante mucho tiempo. Si es verdad, y tengo que ser sincero, que representar a Salamanca también hubiese sido un sueño que habría cumplido con mucho orgullo, pero este año está también muy bien representada con mi amigo Sergio.

P.- Si gana, representando a Valladolid, ¿Qué significado tendría para usted?

R.- Tendría un significado enorme y volvería a casa muy contento y orgulloso por mí y por la ciudad que tan bien me ha acogido. Sería uno de los mayores logros de mi vida ya que hace solo un par de meses no se me pasaba por la cabeza tener cerca la posibilidad de ir al certamen de Mister Internacional España.

Joel durante la entrevista

P.- Estudia en Valladolid el Grado Superior de Acondicionamiento Físico. ¿Por qué?

R.- Trabajo de entrenador personal online y me encanta aprender a diario conocimientos nuevos, tanto dentro del centro de formación como fuera, por mi propia cuenta. En esta profesión es fundamental actualizarse a diario.

P.- El deporte y lo físico siempre han estado muy ligados a su vida.

R.- El deporte me ha acompañado durante toda mi vida. He hecho muchos: fútbol, natación, tenis… A día de hoy estoy muy centrado en el fitness aunque practique otros deportes como: surf, escalada y senderismo.

P.- Además, también le gusta el rap.

R.- Escucho mucha música, pero sin duda el género que más me gusta es el rap. Me acompaña en mis buenos y malos momentos. Es un género que hay que pararse a escucharlo, y no solo oírlo, ya que suelen ser letras escritas con mucho sentido, sentimiento, vivencias y experiencias por parte del artista, por lo que sirven de aprendizaje en muchas facetas de la vida. “Zasher” sería uno de mis raperos favoritos.

P.- En la moda, ¿Es la primera vez que participa en un certamen?

R.- Sí, soy nuevo en este mundo.

P.- Si ganara este certamen, ¿Lo daría todo para adentrarse en el mundo de la moda?

R.- Incluso aunque no lo gane también. Me está gustando y considero que tengo una capacidad de mejora bastante grande para seguir madurando y creciendo en este mundo. Así que, independientemente de lo que suceda en el certamen, me gustaría seguir ligado a la moda con nuevos proyectos.

P.- Un objetivo y un deseo.

R.- El objetivo sería tener éxito en mis proyectos presentes y futuros. El deseo: ganar el certamen Mister Internacional España 2022 como Mister Internacional Valladolid 2022.

