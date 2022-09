Alicia, la española en Miss Universo rechazada antes por sus caderas anchas: "Hacer esto es feminista"

Alicia Faubel es una modelo valenciana de amplias caderas. Dice haberse sentido "rechazada" durante su carrera por exceder el estricto 90-60-90. Por esta razón renegaba de los concursos de belleza. "Siempre rechacé prepararme para reinados", asegura en esta entrevista concedida a EL ESPAÑOL. "Pero Miss Universo es ahora un certamen feminista, no como en los tiempos en los que Donald Trump era el dueño", defiende.

La joven de 25 años atiende a este periódico desde Nueva York, la ciudad del empresario y expresidente estadounidense que estuvo al frente durante años del popular concurso de belleza. Pero la Miss Universe Organization LP está presidida ahora por una mujer, Paula Shugart, a través de la firma WME/IMG.

"Lo dirigen mujeres, y las mujeres defienden los derechos de la mujer. El concepto de Miss Universo ha evolucionado muchísimo, ahora se busca en las candidatas una combinación de belleza exterior e interior. Esto es algo que tenemos que explicar mucho en España, donde todavía no ha llegado bien el concepto y se tiene una imagen superficial", relata.

¿Tanto ha cambiado el concurso?

Yo llevo en la industria del modelaje desde los 17 años y, por primera vez, ahora se me juzga no solo por mi pasarela y por mi forma de hablar, sino también por lo que puedo aportar a la sociedad y lo que quiero ofrecer como embajadora de mi país. La actual Miss Universo, Harnaas Kaur Sandhu, nacida en la India, rompió todos los estereotipos. Subió de peso durante su reinado por una alergia al gluten y ha sido todo un ejemplo superando las críticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alicia Faubel (@alicia.aliccia)

¿Y no 'cosifica' a la mujer la mera existencia de Miss Universo?

Está claro que, hagamos lo que hagamos, se nos va a criticar. Pero yo creo que debemos respetar a las mujeres que nos presentamos a reinados de belleza porque lo deseamos y consideramos que podemos inspirar con ello a otras mujeres. Yo no me siento 'cosificada'.

¿Es feminista presentarse a Miss Universo?

Sí. Yo creo que se puede considerar un certamen feminista. Lo que quieren las mujeres que están al frente de Miss Universo es un cambio feminista. Están luchando por los derechos de la mujer.

Alicia Faubel pone como ejemplo los últimos cambios introducidos. El más sonado fue acabar con la retrógrada prohibición de que participaran mujeres casadas y/o madres, un llamativo veto que ha estado vigente durante siete décadas.

"Yo jamás me habría presentado al 'Miss' de Donald Trump", insiste. De hecho, según relata, rechazó "una propuesta a los 15 años para empezar a preparar reinados" que recibió en la Madrid Fashion Week.

Pero Miss Universo, a su juicio, sí sirve ahora para "lanzar un mensaje a la sociedad de que el rol de la mujer es igual al del hombre". "Ser Miss Universo significa convertirse en una embajadora, en una voz, en un ejemplo a través del mensaje", defiende.

Alicia Faubel, con la banda de ganadora de 'Miss Universo España'. EE

¿Además del físico, por qué les van a juzgar?

Yo creo que buscan, sobre todo, a alguien capaz de trabajar en equipo, porque se tratará de la máxima responsable de un equipo, de una organización. Nuestro objetivo será, si logramos la victoria, representar a España universalmente. Buscan a una persona honesta, disciplinada, carismática e inspiradora.

¿Y cuál será su mensaje como representante española?

Yo siento que España ha dejado de brillar en los certámenes de belleza. Obviamente, nos gustaría poder demostrar toda la riqueza española y, por otra parte, ayudar a difundir en España la nueva realidad de este certamen de belleza.

Alicia nació en Valencia, "en el hospital 9 d'Octubre", apunta. Su familia materna es de Xàtiva; y la paterna, de Llíria. Hija de madre exportadora y padre vitivinícola -explotaba una bodega-, vivían en la Eliana, pero pronto viajó fuera del país. Pasó por Hong Kong, Filipinas, China y Thailandia. "A los 17 años firmé mi primer contrato internacional", recuerda.

"Acabé volviendo a Filipinas, que fue lo que más me gustó", destaca. "Culturalmente, se nota muchísimo la influencia española, me he sentido siempre como en casa en Filipinas", recuerda.

Con respecto a la belleza, fue precisamente en el país de las 7.000 islas donde encontró por primera vez "una concepción distinta de la belleza". "Tras haberme rechazado en otros lugares por mis caderas, en Filipinas les gustaban precisamente mis caderas", recuerda.

Ahora tiene de tiempo hasta enero, cuando se escogerá a Miss Universo, para "trabajar esa pasarela". "Si fuera solo por desfilar, me ganarían muchas otras compañeras con mucha más experiencia en reinados de belleza, porque es muy distinto desfilar para la moda que para un certamen así", distingue.

Faubel se coronó como representante española en el Miss Universe Spain 2022, gala que se celebró en el complejo Los Olivos Beach Resort, en Costa Adeje, Tenerife. Modelo y aficionada al boxeo, está a punto de comenzar sus estudios de Auxiliar de Psicología. "Disfruto ayudando a las personas a buscar la mejor versión de ellas mismas", destacó en su vídeo de presentación.

El reto que asume es enorme: devolver a España una corona que el país no conquista desde 1974, cuando lo logró la malagueña Amparo Muñoz.

