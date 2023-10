El guardaespaldas de Taylor Swift deja su trabajo para unirse a Israel y luchar contra Hamás: "No podía quedarme"

Que la artista estadounidense Taylor Swift (33 años) se ha convertido en la mujer del momento es toda una realidad. Y es que la cantante no sólo ha conseguido batir récords en los últimos meses con su gira mundial, sino que también lo está haciendo ahora con su película documental. Sólo durante el primer fin de semana de su estreno, The Eras Tour Concert Film, ha conseguido recaudar cerca de 128 millones de dólares en tan solo tres días.

Y aunque pueda parecer que la cifra es baja en comparación a los millones que la artista ha conseguido recaudar con sus conciertos por todo Estados Unidos, lo cierto es que el documental de su actuación en Los Ángeles ha batido el récord que ostentaba hasta ahora This is it del fallecido Michael Jackson.

Pero la noticia que gira ahora en torno a la cantante estadounidense no tiene nada que ver ni con los datos del estreno de su documental ni con los vídeos que se han viralizado en redes sociales donde se muestra cómo las fans han convertido las salas de cines en auténticos recintos de conciertos. El nombre de Taylor Swift se ha convertido en lo más comentado del día después de conocerse la noticia de que su guardaespaldas durante su gira The Eras Tour ha dejado su trabajo junto a la cantante para unirse a Israel y luchar contra Hamás.

Taylor Swift y su guardaespaldas durante un concierto. TikTok

Así lo ha confirmado el propio guardaespaldas, quien ha asegurado que, a pesar de la buena vida que le brinda Estados Unidos, no podía quedarse parado ante una situación como esta. "Tengo una vida maravillosa en Estados Unidos: el trabajo de mis sueños, grandes amigos y un hogar cómodo. Pero no podía quedarme quieto mientras mataban a familias y las quemaban vivas en sus casas", ha confirmado el escolta de Taylor Swift a un periodista del medio Israel Hayom, al que ha pedido que su nombre permanezca en el anonimato.

"Sería un insulto a los animales de todo el mundo llamar animales a los terroristas de Hamás. Mataron y masacraron a familias en sus camas junto a sus mascotas y al final también quemaron sus casas. Trate de imaginar que esto suceda en su vecindario o a su familia", aseguró durante sus declaraciones al periodista Eran Swissa. Según han confirmado algunos medios locales, el joven ya se encuentra junto al ejército israelí después de haber aterrizado recientemente desde un vuelo procedente de Las Vegas.

Además de su deseo por alistarse al ejército israelí tras los ataques de Hamás, son pocas las informaciones que han salido a la luz sobre el joven. El trabajador encargado de la seguridad de la cantante se ha hecho viral en redes sociales por algunas escenas en las que se le ha visto protegiendo a la artista en sus conciertos en Estados Unidos. Sin embargo, su nombre siempre ha permanecido en el anonimato.

Ahora ha sido él mismo el que ha querido aportar más información confirmado cuál es su vinculación a Israel. Y es que, tal y como él mismo ha contado durante su charla con el periodista israelí, el joven nació en un kibutz, una comuna agrícola israelí. Algunos medios locales han confirmado que su sueldo como guardaespaldas de Taylor Swift ascendía a los 500.000 dólares al año.

El guardaespaldas de Taylor Swift. Twitter

"Estoy con Israel... no debería tratarse sólo de una persona. Apoya al único Estado judío. Debería ser 'estoy con la humanidad'", ha publicado el guardaespaldas a través de sus redes sociales.

La cantante, por el momento, ha preferido centrarse en el estreno de su documental y no ha hecho ninguna declaración sobre el conflicto. Sí lo han hecho otras estrellas de Hollywood como es el caso de la productora Jaime Lee Curtis (64), que ha pedido abiertamente que se protega a los niños, o Natalie Portman (44). "Mi corazón está destrozado por el pueblo de Israel. Niños, mujeres y ancianos han sido asesinados y secuestrados en sus propios hogares", dijo la actriz.

Quién es el nuevo novio de Taylor Swift

La noticia del alistamiento al ejército israelí del guardaespaldas de la cantante Taylor Swift ha surgido en un momento en el que la artista ha vuelto a situarse en el foco de atención por su nueva relación amorosa. Hace unas semanas salía a la luz que la estadounidense tenía nuevo novio. Pero ahora la noticia parece haberse confirmado. Y es que Taylor se ha dejado ver paseando de la mano por las calles de Nueva York junto a Travis Kelce (34), una de las estrellas de los Kansas City Chiefs, un equipo profesional de fútbol americano.

La pareja, cogida de la mano por las calles de Nueva York. Getty Images

De hecho, el entorno de la estrella del fútbol americano está muy contento con su nueva relación con la cantante. Según confirmaron a People, "Fue muy sorprendente. Algunos bromeaban con que estaba enamorado de ella desde antes del verano, pero parece que iba en serio. Taylor no es como ninguna de las mujeres con las que Travis haya salido antes". Los más allegados del joven han reiterado que el jugador se encuentra muy feliz y que está "muy colgado por ella".

