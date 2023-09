Pepón Nieto reaparece arropado por su amiga Melani Olivares tras la muerte de su padre

El actor Pepón Nieto (56 años) ya se ha dejado ver, al menos a través de la pequeña pantalla, en su cuenta de Instagram. No han sido unos días fáciles para él tras la muerte de su padre, José Nieto Navas, en Marbella. Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, el progenitor del actor falleció el pasado jueves 21 de septiembre.

Tras darse a conocer la noticia, el actor no tardó en publicar en su cuenta de Instagram una emotiva fotografía para despedirse de su progenitor. En ella, aparecían las manos de ambos entrelazadas, y un breve mensaje: "Adiós, papaíto. Solo espero llegar a ser un buen hombre como tú".

Aunque se trata de un revés en su vida, el actor tomó una dura pero tajante decisión: no iba a interrumpir su agenda profesional. Por ello, y ante las dudas que pudiesen surgir, Nieto anunció a través de su cuenta de Instagram la determinación de subirse al escenario esa misma noche. "Si estás en Alicante, nos vemos en un rato. En el Teatro Principal de Alicante", explicaba el pasado viernes 22 de septiembre sobre la función de La comedia de los errores.

Tres días más tarde, hemos vuelto a ver al artista gracias a la actriz Melani Olivares (50). Ha sido ella quien ha publicado un vídeo en el que aparecen los dos disfrutando de la compañía mutua. De fondo, suena una canción de la recién fallecida María Jiménez y Miguel Poveda (50), ¡Qué felicidad la mía!

Este viernes, 29 de septiembre, el artista volverá a subirse a los escenarios con la obra teatral que protagoniza y que no ha parado tras la dolorosa pérdida.

Nieto siempre se ha mostrado muy reservado en cuanto a lo que se refiere a su vida personal y familiar. De hecho, ha dividido ésta en dos: por un lado, su parcela privada; en el otro, su trabajo como actor y personaje público. Pero aunque siempre se ha mostrado reticente, este mismo año detallaba en Diario Sur algunas anécdotas junto a su padre.

"Me dijo: 'Pero, ¿cómo vas a ser actor con lo feo y gordo que eres?'. No lo hacía con ninguna maldad, lo decía un tío que tenía un bar y su hijo le confesó que quería ser actor. En aquel momento los que triunfaban eran resultones", explicó en la entrevista. Y añadió: "Mis padres nunca me han coartado, siempre me he sentido que estaban orgullosos de mí".

En cuanto a su vida sentimental, en 2016 Pepón habló, por primera vez, abiertamente de su homosexualidad. Desde su ruptura con un jugador de rugby en 2019, nada se ha vuelto a saber sobre el tema y sobre si ha recuperado la ilusión.

