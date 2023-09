Muere José Nieto Navas, el padre del actor Pepón Nieto, en Marbella

Triste pérdida en el seno de la familia del reconocido actor Pepón Nieto (56 años). Este pasado jueves, 21 de septiembre, ha fallecido el padre del artista, José Nieto Navas, en Marbella, su ciudad natal. Un duro revés para el reconocido actor y toda su familia.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, el progenitor de Nieto será cremado a las 12:30 horas de la mañana de este viernes, día 22, en el cementerio de San Bernabé.

Previamente a la cremación, se celebrará una misa funeral en su memoria. Lo cierto es que pocos son los datos que se han publicado de la vida más personal y familiar de Pepón Nieto. De momento, se desconocen las causas de este fallecimiento.

[El ex de Pepón Nieto denuncia que le han propinado una brutal paliza al grito de "Viva Vox"]

El actor Pepón Nieto en uno de sus últimos actos públicos en Madrid. Gtres

Sabido es que el actor de ficciones como Perfectos desconocidos o Lo nunca visto siempre ha sido muy celoso de su vida lejos de los cámaras de televisión. La ha querido preservar con especial celo.

En enero de este año, en una entrevista, Pepón habló, precisamente, de su padre y de la importancia de su figura en su carrera profesional. Pepón narró como fueron sus inicios en el mundo de la interpretación.

En concreto, nunca olvidará ese viaje desde Marbella a Madrid con su padre. "Mi padre me dijo 'pero, ¿cómo vas a ser actor con lo feo y gordo que eres?'. No lo hacía con ninguna maldad, lo decía un tío que tenía un bar y su hijo le confesó que quería ser actor; en aquel momento los que triunfaban eran resultones", confesó en Diario Sur.

En esa línea, y debido a su aspecto físico, al actor rápidamente se le bautizó como Pepón. Una vez contó que cuando era más joven cogió algún kilo de más y sus amigos le empezaron a llamar Pepón en tono cariñoso. La broma continuó en el tiempo y hoy todo el mundo le conoce así.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pepon Nieto (@peponnieto)

En aquella entrevista, Nieto quiso dejar patente que siempre encontró apoyo y comprensión en sus padres. "Mis padres nunca me han coartado, siempre me he sentido que estaban orgullosos de mí".

Pepón Nieto proviene de una familia humilde que regentaba un restaurante en San Pedro de Alcántara, donde nació y se crio. El 28 de abril de 2021, Nieto posteó una fotografía en la que aparecía junto a su hermano, jugando de pequeños.

El texto que acompañaba a la imagen decía así: "Verano de mi niñez, junto a mi hermano. Nosotros crecimos jugando. Subo esta foto un par de días después del 26 de abril. Hace un año, el 26 de abril, los pequeños volvieron a salir de nuevo a la calle tras 42 días confinados. Los niños y las niñas nos enseñaron sus poderes. Responsabilidad, respeto. Siempre con una sonrisa".

Discreta vida sentimental

Pepón junto a su expareja, Álvaro Fernández, en una imagen de sus redes sociales.

La discreción familiar de Pepón Nieto se ha hecho extensible a su vertiente más sentimental. En 2016, Pepón dio un importante paso en su vida: hablar abiertamente de su homosexualidad, después de aparecer en un calendario solidario de un bar de copas de ambiente de la capital.

El almanaque estaba impulsado por la asociación LGBTI cuya recaudación se destinó a la Fundación de Lucha contra el Sida. Pocos datos se conocen de la vida amorosa de Pepón. EL ESPAÑOL se hizo eco en 2019 de su ruptura sentimental con jugador de rugby -20 años más joven que él- Álvaro Fernández. En la actualidad, se desconoce si el intérprete ha vuelto a recuperar la ilusión.

Sigue los temas que te interesan