El nuevo bolso favorito de Isabelle Junot que te convertirá en la invitada más original de la temporada

Isabelle Junot con un 'look' de Inés Domecq, en una imagen compartida en su perfil de Instagram.

Isabelle Junot (32 años) ha vuelto a confirmar que, cuando se trata de deslumbrar con un look de invitada, Inés Domecq es su apuesta segura. Este pasado fin de semana, en la boda de Álvaro Fernández Villaverde, marqués del Viso, con la ejecutiva Caterina Estefanía Fontana Sánchez, la mujer de Álvaro Falcó volvió a entrar en el podio de las mejores vestidas con un estilismo compuesto por una blusa y una falda de múltiples estampados étnicos en tonos negro, rojo y beige. Lo combinó con unas sandalias básicas y un original bolso que, según ella misma ha confesado en sus redes, se ha convertido en su nuevo "favorito".

Se trata del modelo 'Kinchaku' de The Sant, valorado en 450 euros o 390 euros, si se elige el diseño básico o el mini, respectivamente. Es una pieza made in Spain, confeccionado con materiales de alta calidad y con un estilo poco convencional que salta a la vista por su particular diseño geométrico, convirtiéndose en un bolso único. Se completa de un asa corta con una especie de drapeado que permite llevarlo al hombro o en la mano.

El bolso es de color negro y cuenta con detalles en dorado, lo que lo convierte en un diseño neutro para combinar con un sinfín de estilismos. En el caso de Isabelle Junot fue un total acierto, ya que el toque que color y estampado lo daba el outfit.

Era la primera vez que Isabelle Junot lo mostraba en sus redes sociales, pero teniendo en cuenta que ella misma ha confesado que se trata de su nuevo bolso "favorito", no resultaría extraño que en sus próximos eventos vuelva a decantarse por la pieza.

El modelo sigue a la perfección la línea de la marca, fundada por Laura Riera en 2016. Tal y como explican en su página web, los diseños de The Sant están inspirados "en el dominio de la geometría y caracterizada por el minimalismo y el diseño conceptual". Así consigue un estilo único que convertirá cualquier look en el más original. "Añaden valor a la forma en que la mujer se comunica a través de los complementos, potenciando su individualidad creando bolsos de diseño único, atemporales y exclusivos", añaden.

Con esta marca, la diseñadora busca "transmitir la influencia de diferentes movimientos artísticos, buscando líneas puras y siendo uno de los pilares esenciales el contraste entre tradición y vanguardia".

