Las tres pruebas del acercamiento entre Kim Kardashian y Chanel: ¿nueva 'historia de amor' a la vista?

Kim Kardashian (42 años) es una amante de Chanel desde tiempos inmemoriales. Su madre, Kris Jenner (67), le inculcó desde pequeña la pasión por la firma francesa, y por supuesto, el mayor exponente de ello es la hilarante anécdota que Kim contó sobre ello en una entrevista en televisión.

Cuando Karl Lagerfeld la llamó para protagonizar su primer photoshot con Chanel, en París, la poderosa empresaria esperaba con ansias el histórico bolso con el que el director creativo solía agasajar a la modelo del momento en agradecimiento por su trabajo.

Cuando llegó el final de la sesión fotográfica, Kris Jenner apareció vestida de Chanel from head to toe, arrebató el protagonismo a su hija y el bolso vintage de cristales de la maison pasó de las manos de Lagerfeld a las de Jenner. El enfado de Kim fue mayúsculo aunque la respuesta de su madre la dejó algo tranquila: "Se lo dejaré en herencia a North".

Ahora, EL ESTILO de EL ESPAÑOL ha podido comprobar que en sus últimas publicaciones en redes sociales, Kimberly -como la llaman sus hermanas- no para de exhibir looks de Chanel. Y como no hay nada que en la familia Kardashian no esté milimétricamente pensado para sacar rédito, ¿puede ser que estemos ante una nueva historia de amor fashion? Tras Balenciaga y Dolce & Gabbana, ¿llega el momento de Kim x Chanel?

1. El collar vintage

Para anunciar que Usher (44) es el próximo artista encargado de protagonizar el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, Kim Kardashian lució un collar de Chanel con mucha historia. Se trata de una pieza única, compuesta por piedras preciosas y perlas, extraído de la colección primavera-verano 1995.

Fue lucido originariamente en su desfile de París por la supertop model Claudia Schiffer (53). El año pasado, el collar voló desde aquel lugar indeterminado donde estuviera escondido hasta el cuello de la mismísima Barbie -Margot Robbie (33)-, que lo llevó en una de las escenas de la que ha sido la película más taquillera del año.

2. El look de tenis con bikini

Para una sesión de fotos de puro divertimento, KK lució un total outfit para jugar al tenis con todas y cada una de las piezas firmadas por Chanel. ¿Nueva llamada de atención a la firma? ¿Se trata de un nuevo compromiso laboral debido el apabullante poder que la it girl tiene en sus redes sociales? Lo cierto es que desde el abrigo, estilo sobrecamisa, hasta el bikini, pasando por las gafas, las raquetas y el bolsito acolchado en rosa fucsia: todo era de Chanel.

3. Más vintage: la chaqueta amarilla

Kim Kardashian en la baby shower de su hermana mayor, Kourtney.

Este pasado fin de semana, Kourtney Kardashian (43), la mayor del klan televisivo, ha celebrado la baby shower del que será su primer hijo en común con su marido, el música Travis Barker (47). Como no podía ser de otra manera, a la cita han acudido todas las Kardashian, a excepción de Kendall (27) y Kylie (26), las pequeñas, que se encuentran en Milán disfrutando de la Fashion Week, y en el caso de Kendall, también trabajando en ellos.

Con ocasión de la baby shower, Kim desempolvó esta pieza increíble de Chanel. Se trata de una chaqueta amarilla, torera, en tweed de color amarillo con botonadura negra. Está extraída del mismo desfile que el collar, primavera-verano 1995. En su desfile, fue lucida por Naomi Campbell, quien, por cierto, brilló este pasado sábado, 23 de septiembre, en el closing del desfile de Dolce & Gabbana, pues continúa pisando fuerte sobre las pasarelas como la diosa de Ébano que es.

