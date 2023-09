Primeras palabras de Pepón Nieto tras la muerte de su padre: "Espero llegar a ser un buen hombre como tú"

El actor Pepón Nieto (56 años) está atravesando uno de los momentos más duros de su vida tras la muerte de su padre, José Nieto Navas, este pasado jueves, 21 de septiembre, en Marbella. Un duro golpe que tanto Pepón como toda su familia están tratando de sobrellevar en estas dolorosas y aciagas horas.

Este viernes, día 22, Pepón ha utilizado sus redes sociales para despedirse de su progenitor con una emotiva fotografía de sus manos entrelazadas y unas escuetas aunque sentidas palabras. "Adiós, papaíto. Sólo espero llegar a ser un buen hombre como tú", ha posteado el reconocido artista.

Ha sido EL ESPAÑOL el primer medio de comunicación que en la mañana de este viernes ha avanzado la triste información. De acuerdo a los datos que se han trasladado, el padre de Pepón ha sido cremado a las 12:30 horas, después de una misa funeral celebrada, en la más estricta intimidad, en el cementerio de San Bernabé.

Se desconocen, de momento, las causas del fallecimiento. Pese al difícil y lacerante momento que está transitando Pepón, lo cierto es que el actor ha tomado una determinación en las últimas horas: no interrumpir su agenda profesional.

De este modo, minutos antes de realizar el, de seguro, post más complicado de su vida, Nieto ha informado a sus 155.000 seguidores que se subirá a las tablas este mismo viernes.

"Si estás en Alicante, nos vemos en un rato. En el Teatro Principal de Alicante", ha hecho constar con una fotografía promocional de la hora que interpreta, La comedia de los errores.

Lo cierto es que pocos son los datos que se han publicado de la vida más personal y familiar de Pepón Nieto. Él siempre ha procurado que su parcela personal y privada no se cruce en ningún momento con su carácter público.

Pepón Nieto en una fotografía tomada en un acto público. Gtres

Tan sólo comienzos de este presente año, en enero, Nieto encontró cierta relajación en una entrevista, y charló abiertamente de su padre y de impronta que dejó tanto en su vida profesional como personal y afectiva. Pepón narró cómo fueron sus inicios en el mundo de la interpretación.

En concreto, nunca olvidará ese viaje desde Marbella a Madrid con su padre. "Mi padre me dijo 'pero, ¿cómo vas a ser actor con lo feo y gordo que eres?'. No lo hacía con ninguna maldad, lo decía un tío que tenía un bar y su hijo le confesó que quería ser actor; en aquel momento los que triunfaban eran resultones", confesó en Diario Sur.

En aquella entrevista, Nieto quiso dejar patente que siempre encontró apoyo y comprensión en sus padres. "Mis padres nunca me han coartado, siempre me he sentido que estaban orgullosos de mí".

Pepón Nieto proviene de una familia humilde que regentaba un restaurante en San Pedro de Alcántara, donde nació y se crio. El 28 de abril de 2021, Nieto posteó una fotografía en la que aparecía junto a su hermano, jugando de pequeños.

El texto que acompañaba a la imagen decía así: "Verano de mi niñez, junto a mi hermano. Nosotros crecimos jugando. Subo esta foto un par de días después del 26 de abril. Hace un año, el 26 de abril, los pequeños volvieron a salir de nuevo a la calle tras 42 días confinados. Los niños y las niñas nos enseñaron sus poderes. Responsabilidad, respeto. Siempre con una sonrisa".

