Así ha sido la primera comparecencia sin abogado de Daniel Sancho en una vista telemática en Tailandia

Ha pasado ya más de un mes desde que saliera a la luz la detención de Daniel Sancho (29 años). El hijo del actor Rodolfo Sancho (48) permanece desde el pasado 7 de agosto en la cárcel de Koh Samui, en Tailandia, acusado de asesinar y descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta. Junto a él viajó el pasado 31 de julio con el propósito de celebrar la fiesta de la luna llena en el país asiático. Sin embargo, dos días más tarde fue la última vez que Edwin Arrieta fue visto con vida en la playa Haad Rin, horas antes de que Sancho perpetrara el crimen en el bungalow donde ambos se alojaban.

Según la versión conocida hasta el momento, Sancho descuartizó al médico colombiano con los cuchillos y utensilios que había comprado el día anterior. Para deshacerse del cadáver, el hijo de Rodolfo Sancho pagó 1.000 dólares a una mujer para que le prestara un kayak, que sirvió como medio de transporte para trasladar el cuerpo hasta ser arrojado al mar y a un vertedero.

Ahora, un mes y medio después de la confesión del crimen, el español Daniel Sancho ha comparecido por primera vez sin abogado ante un juez en una vista telemática, según han informado a EFE fuentes judiciales. El hijo de Rodolfo Sancho ha asistido por videoconferencia a la vista del tribunal del distrito de Samui para extender el régimen de prisión provisional en el que se encuentra desde el 7 de agosto. Hay que recordar que Sancho en ningún momento ha estado representado por un abogado en Tailandia, ya que no es obligatorio hasta el inicio del juicio.

Daniel Sancho no tiene abogado en Tailandia desde el 7 de septiembre, tras "discrepancias en la defensa, de los servicios del tailandés Kunh Anan", según un comunicado divulgado por los portavoces del padre del detenido. Sus portavoces son miembros del equipo jurídico-criminológico de apoyo y asesoría en la defensa de Sancho desde España, el bufete Marcos García-Montes y el Despacho Criminológico Jurídico Bafalgón-Chipirrás. Juntos trabajan para "definir, apoyar y recabar pruebas para la línea de defensa", según apuntan en el comunicado.

Durante un mes, el abogado tailandés Anan Chuayprabat (Kunh Anan) había representado a Sancho. Ahora, las autoridades tailandesas continúan trabajando en la investigación, para lo que cuenta con un plazo de 84 días desde el ingreso de Sancho en prisión provisional, que concluye el 28 de octubre.

Una vez finalizada la investigación, la Policía debe entregar un informe a la Fiscalía de Samui, a partir de cuando se podrá fijar la fecha de juicio. No obstante, la Fiscalía aún podría disponer del periodo restante, de no haber apurado la Policía el plazo de 84 días para solicitar más información.

En caso de no haberse contratado un abogado tailandés al inicio del proceso judicial, el juez sería el encargado de designar uno de oficio. En cuanto a la estrategia que se seguirán, Rodolfo Sancho, el padre del detenido, explicó a EFE el pasado 9 de septiembre que la idea es que "se pueda trabajar en equipo entre España y Tailandia para poder ayudar a mi hijo lo máximo posible".



Por otro lado, Sancho será juzgado en España a partir del 7 de noviembre por una presunta agresión ocurrida en 2019, en un juicio en el que podría comparecer por videoconferencia si lo permiten las autoridades tailandesas, tras rechazar la Fiscalía española pedir su extradición.

En este caso, los hechos se produjeron en torno a las 04:00 horas del día 9 de noviembre de 2019. El joven se encontraba en las proximidades de la calle José Abascal de la capital cuando, en un momento determinado, procedió a introducirse en un taxi sin respetar la cola. Tras ello, una persona le recriminó su actitud y Sancho respondió con un puñetazo en la cabeza.

El caso estaba desde febrero de 2022 sobre la mesa del Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid. Sin embargo, estaba pendiente de su señalamiento debido a los retrasos que padece la Administración de Justicia por la pandemia y las huelgas del anterior curso judicial. El juicio se celebrará el próximo 7 de noviembre, a las 09:00 horas, en los juzgados de Julián Camarillo de Madrid. Sancho declarará por videoconferencia, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Rechazan su extradición

El fiscal califica los hechos de un delito de lesiones previsto y penado en el artículo 147.1 del Código Penal. El acusado es responsable del mencionado delito en concepto de autor conforme a los artículos 27 y 28.1 del código penal.

Hay que recordar que el fiscal se ha opuesto a la extradición al existir medidas "alternativas" que permiten la celebración del juicio. Además, no consta que la estancia del acusado en Tailandia busque sustraerse de la Justicia española ya que "siempre ha estado a disposición del Juzgado en todos los emplazamientos recibidos".

Por su parte, la Fiscalía recuerda que en el procedimiento abierto en España no se ha dictado auto motivado de prisión en ninguna fase procesal, "ni cabe en el momento actual solicitarlo".

