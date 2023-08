El emotivo vídeo con el que una amiga de Edwin Arrieta lo recuerda: "Me niego a pensar que no volveré a verte"

"Nadie te prepara para una noticia así", ha asegurado, visiblemente abrumada y abatida, Silvia Bronchalo (48 años), la madre de Daniel Sancho (29), en su segundo día en Tailandia y minutos antes de volver a ver a su hijo, encarcelado en Koh Samui por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta.

Qué duda cabe de que se trata de un lacerante trance para ambas familias. En lo que respecta al entorno del cirujano colombiano, tampoco cabe más dolor y desesperanza y desconsuelo. Los padres de Edwin Arrieta se encuentran devastados. También los amigos más próximos al malogrado doctor, como Carlos Zulueta y Luis Romero, nuevo portavoz de la familia en España.

Ambos han sostenido en las últimas horas lo que sigue: "No queremos pena de muerte, sino cadena perpetua para Daniel Sancho", en relación a la solicitud de pena de muerte que la Policía de Tailandia ha efectuado. En medio de este delicado escenario, y a la espera de que se le practique la autopsia a Arrieta, otra buena amiga, Vivi Ordosgoitia, se ha manifestado en redes sociales.

Ordosgoitia es la persona que contactó con Daniel Sancho en las horas posteriores al crimen, cuando la familia de Edwin se alarmó por que éste no hubiera llamado a sus padres y a su hermana, como acostumbraba. Vivi también está gestionando su dolor, y así lo ha dejado patente en su red social Instagram.

Recientemente, la joven ha publicado un emotivo vídeo compuesto de diferentes momentos al lado de su amigo Edwin; días felices y despreocupados. Celebraciones en las que las risas y la amistad estaban muy presentes. Acompaña Vivi el material con un desgarrador texto.

"Docsito. Me niego a pensar que no volveré a verte, me niego a creer toda esta pesadilla que estamos viviendo, quisiera que todo fuera un mal sueño. Fuiste luz y felicidad para mi vida y la de mi familia. Gracias por ser tan incondicional y por hacerme sentir tan especial en todo momento", comienza su escrito.

Y añade, embargada de emoción: "Dejas un vacío inmenso en mi corazón, honraré tu nombre y me acordaré de ti todos los días de mi vida junto con 0las damas y sus bandidos'. Gracias, gracias y mil veces gracias por llegar a mi vida y alegrarla de esa manera. Hoy te hago este homenaje como sé que te gusta. Vuela alto, mi ángel en el cielo".

El portavoz de los Arrieta

Darling Arrieta, hermana de Edwin, en una comparecencia pública.

Tras la decisión de la Policía de Tailandia de pedir a la Fiscalía pena de muerte para Daniel Sancho por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, la familia del cirujano colombiano ha decidido nombrar un nuevo portavoz en España. Se trata de Luis Romero, conocido por ser uno de los abogados penalistas más importantes del país.

Romero ha pedido la colaboración de Colombia, Tailandia y España para intentar que se respete la figura de Arrieta. Además, ha anunciado que harán frente a las injurias que se están haciendo contra la memoria del fallecido. En declaraciones recogidas por Europa Press, Luis Romero ha pedido, entre otras cosas, que no se hable de la orientación sexual de Arrieta para desviar el debate.

"La familia pide, por favor, que no se hable de la condición sexual del doctor Arrieta y otros aspectos que no tienen nada que ver con lo que en realidad ha ocurrido, que es el macabro crimen. Eso sería huir del debate real que es en el que hay que estar y en el proceso penal".

Por último, Romero, quien colabora de manera directa con los representantes legales de los Arrieta en su país natal, ha manifestado que la familia considera que las pruebas que existen son "sólidas para demostrar la culpabilidad del señor Sancho". Por ello consideran "muy importante" que la Policía lleve a cabo "toda investigación necesaria" para llegar hasta el final del caso.

