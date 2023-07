Mariachis y cena con 50 amigos en Marbella: la gran fiesta de Carmen Lomana por su 75 cumpleaños

En 2007 -y de esto ya han pasado, atención, 16 años- Carmen Lomana irrumpió en la esfera pública al permitir el acceso a su impresionante vestidor de costura y à-porter a las cámaras de Informativos Telecinco. Perdón, a sus habitaciones, porque ella, como bien expresó una vez y quedó grabado a fuego para siempre, no tiene armarios, sino habitaciones.

En esa discreta entrevista ya se pudo ver que la cámara la quería. Lo que nadie esperaba es que ella también se enamoraría de la televisión. Una relación de amor sólida, recíproca y cuyo fin no se vislumbra. Fue y sigue siendo magnética. Este martes, 1 de agosto, Carmen Lomana cumple 75 años y, en conversación con EL ESPAÑOL, la empresaria expresa que tiene más fuerza que nunca. "Estoy maravillosamente bien, feliz, gracias a la vida y gracias a Dios. En la televisión lo he hecho casi todo. Aunque hay un programa que me encantaría hacer, pero se me resiste", apunta.

Con las olas de mar y los gritos de los niños jugando como telón de fondo, Carmen Lomana pregunta a este diario: "¿Lo oyes? Qué bien estoy aquí, en calma...". Efectivamente, este medio ha interrumpido su momento de paz en su lugar favorito del mundo, la playa del histórico Marbella Club; pero no le importa, al contrario, atiende como siempre: cercana, solícita y generosa.

Carmen Lomana en Informativos Telecinco en 2007. Mediaset España

"Estoy fenomenal, soy capaz de nadar un kilómetro ahora mismo. Feliz de cumplir años de la forma en la que los cumplo, con mucha salud. Sobre todo después del susto que he tenido este año y la gran intervención a la que tuve que someterme", detalla Lomana. La operación quirúrgica a la que alude tuvo lugar el pasado mes de mayo, cuando le extirparon un tumor en la carótida.

"Lo noté el pasado verano al ponerme los pendientes, pero no le hice ni caso", dice. No obstante, por consejo de una íntima amiga, decidió acudir al médico. "Me hicieron una resonancia, una punción y me dijeron que era un tumor muy grave. Si no lo cogemos a tiempo, te hace metástasis por el cerebro", cuenta parafraseando a los médicos. "Me podría haber quedado con la cara totalmente torcida. Les daba pánico".

Superado ese bache, ahora Carmen disfruta de uno de los momentos más dulces de su existencia. Según ha podido confirmar este periódico, la socialité soplará las velas de su tarta de cumpleaños en compañía de 50 amigos en el restaurante La Tirana, uno de los lugares más top de Marbella y donde se reúne, históricamente, la flor y nata de la Costa del Sol.

"Dirigida por el chef Manuel Benavides, La Tirana es una antigua casa marbellí situada en un entorno especialmente romántico", desvelan desde su página web. "Su espléndido jardín con una gran variedad de plantas y sus fuentes de estilo andaluz la convierten en una de las terrazas más encantadoras de la ciudad. La Tirana ofrece platos tradicionales de la cocina mediterránea con productos de mercado de temporada".

"Estaré rodeada de mucha gente a la que quiero, será una cena, habrá mariachis, música, bailaremos... ¡Habrá de todo!", cuenta, pletórica. Este diario se interesa por sus ilusiones laborales a la vuelta de sus vacaciones, a lo que la colaboradora responde. "Seguir trabajando. La vida me lo ha dado todo. Quiero seguir en Espejo público, en Telemadrid. He hecho casi todos los realities de la televisión, pero esa etapa yo ya la he cerrado. No me apetece eso. Me llamaron de El desafío, pero es que no quiero hacer esos retos y esas pruebas... Lo que me encantaría es hacer Mask Singer. A veces Los Javis dicen mi nombre. Creen que tras esos personajes está Lomana. El personaje que yo querría no lo sé, eso se lo dejaría a producción", detalla.

En el plano sentimental, Carmen Lomana siempre ha sido extremadamente discreta. Sin embargo, a EL ESPAÑOL le consta que le gusta estar acompañada por hombres cultos, inteligentes y con mucho sentido del humor. "Carmen, ¿está enamorada?", incide este medio, "bueno...", sonríe Lomana, "no te voy a decir, ya sabes que yo nunca hablo de esto, pero bueno, hay alguien. Está en Italia ahora mismo. Él tiene casa en la Toscana y al final de mes de agosto iré para allá". Carmen Lomana da una nueva vuelta al sol y seguro que seguirá sorprendiendo con cada aparición, cada declaración y algo que la caracteriza y que la define sobremanera: cada look con el que enamora a todos.

