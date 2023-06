El amor televisivo de Jaume Collboni, el nuevo alcalde de Barcelona: se casó en 2011 con el creador de 'Sálvame'

El pasado 28 de mayo, más de 36 millones de españoles fueron llamados a votar en las elecciones municipales, que se celebraron en todo el país, y en los comicios autonómicos, que tuvieron lugar en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla y León.

Los ojos estaban puestos en las grandes ciudades, y si en Madrid no hubo duda por la aplastante victoria con mayoría absoluta del popular José Luis Martínez-Almeida (48 años) como alcalde, en Barcelona se ha tardado casi un mes en decidir quién sería su nuevo edil. Prácticamente en el tiempo de descuento, el socialista Jaume Collboni (53) consiguió este pasado sábado, día 17 de junio, los apoyos necesarios para lograr ser el flamante alcalde de la Ciudad Condal.

Lo logró con los votos de Barcelona en Comú y los de Partido Popular. Tras ocho años con Ada Colau (49) al frente como una de las alcaldesas LGTBI más poderosas de España, según la lista anual que publica EL ESPAÑOL, ahora el testigo lo toma Jaume Collboni, el regidor más influyente del colectivo en España.

[Los 30 alcaldes LGTBI de España: del que ingresó con su hijo con cáncer a la víctima del volcán de La Palma]

Jaume Collboni, investido alcalde de Barcelona. EFE

Antes de que su nombre sonase con fuerza en las secciones políticas de los medios de comunicación, Collboni figuró en las de la prensa rosa. Absolutamente discreto en lo relativo a sus relaciones sentimentales, sí se supo que el 9 de abril de 2011 contrajo matrimonio con Óscar Cornejo (51), cofundador, junto a Adrián Madrid (53), de la famosa productora La Fábrica de la Tele y por tanto creador de programas como Aquí hay tomate, Sálvame -en todas sus versiones frutales- y Deluxe.

En aquel enlace ya se pudo apreciar el vínculo directo de Collboni con el universo socialista, pues era diputado, y como tal, acudieron a acompañarlo en su gran día compañeros de partido como Miquel Iceta, quien hoy es ministro de Cultura y Deportes. También fueron testigo de su enlace José Montilla (68), presidente de la Generalidad de Cataluña de 2006 a 2010, de quien el actual alcalde era jefe de prensa, y su esposa, Anna Hernández.

[Así es Óscar Cornejo, el responsable de 'Sálvame' y cerebro de La Fábrica de la Tele]

Óscar Cornejo el pasado 19 de mayo en Sevilla con motivo de la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres. Gtres

En el Saló de Cent del consistorio catalán tampoco faltaron personajes televisivos en su máximo pico de fama como Belén Esteban (49), con su mítico vestido púrpura de estampado de leopardo de Dolce & Gabbana, o la recordada Mila Ximénez, de quien el próximo viernes se cumplirán dos años de su fallecimiento. Jorge Javier Vázquez (52), Karmele Marchante (76), Manuel Zamorano (46), Carmen Alcayde (50) y hasta el mismísimo Paolo Vasile (70) se trasladaron a Barcelona para ver jurarse amor eterno a uno de los niños mimados de Telecinco de aquel entonces.



Durante el acto actuó un coro de góspel que entonó canciones como Over the Rainbow, el tema principal de la película El Mago de Oz; T'estimo, de Lluís Llach, y All you need is love, de John Lennon. La pareja se conoció en la Nochevieja de 2008 en casa de un amigo común en Barcelona.

En el verano de 2016 se conoció la noticia del divorcio entre el empresario televisivo y el político. Tres años más tarde, Óscar Cornejo fue padre de un niño, Lucas, nacido a través de gestación subrogada. No sería el único miembro de La Fábrica de la Tele en recurrir a este método. Un año antes lo hizo Adrián Madrid, su socio y gran amigo, a quienes cariñosamente siempre han llamado "la cúpula". Él es padre de dos niñas mellizas, y en 2017 fue Kiko Hernández quien viajó hasta California para convertirse en progenitor de Jimena y Abril, que ya tienen seis años.

[La presentadora Adela González: "La muerte de mi hija es una cicatriz que voy a tener siempre"]

Jaume Collboni en un mitín de PSC en noviembre de 2019. Gtres

Óscar Cornejo, exmarido de Collboni, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y en Periodismo por la Universidad Pompeu Fabra. Además, imparte clases sobre contenidos televisivos y creatividad desde 1997 en algunos organismos como la Universidad Europea. En el plano empresarial, Cornejo abarca la tanto la producción ejecutiva como la dirección y el guion de algunos de los formatos de productora.

Ha creado, junto a Madrid, algunos de los programas más famosos de la historia de la televisión: Cámbiame, Hable con ellas, Cazamariposas, Las Campos, Socialité o Todo es mentira. Casualidades de la vida, justo en la misma semana en la que su exmarido toma el mando de la ciudad de Barcelona, la joya de la corona de su productora, Sálvame, llega a su fin tras 14 años de emisión.

Sigue los temas que te interesan