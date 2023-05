Quién era Cristo Báñez, el diseñador que vistió a Eugenia Martínez de Irujo y Eva González

"Siempre ha llevado por bandera el nombre del pueblo de Almonte, donde fue además pregonero de la feria del pasado año". Así ha querido recordar el ayuntamiento onubense la figura de Cristo Báñez, el diseñador que ha fallecido en Sevilla a la edad de 41 años. Su alcaldesa, Rocío del Mar Castellano, no ha dudado en calificar como "triste noticia" el hecho. Una muerte que "ha dejado al pueblo consternado".

Y es que Cristo Báñez siempre pregonó las bondades del municipio que le vio nacer. Dicho de otra manera, era un almonteño de pro. Báñez no sólo era un diseñador de la moda flamenca. Una pasión que conjugaba con otras dos: la televisión y las redes sociales. Si hay un calificativo, entre muchos que le podrían definir, ese no era otro que el de "súperrociero".

Concienzudo en su trabajo, no sólo se empapó del universo flamenco para desarrollar su labor profesional. También se inspiró de la moda internacional, por lo que hubo una época en la que vivió en Londres.

[Muere el diseñador Cristo Báñez, íntimo amigo de la alta sociedad sevillana, a los 41 años]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristo Bañez (@cristobanez)

Tanto gustaban sus creaciones, que no dejaba a nadie indiferente. Miguel Ángel, que era su nombre de pila, fue haciéndose un hueco en el complejo escenario de la moda patria a base de esfuerzo, trabajo y dedicación. Tres pilares a los que añadir otros dos: su enorme talento y su infinita creatividad. De esta manera, supo ganarse, usando un símil taurino, al tendido. Por eso vistió, por ejemplo, a miembros de la alta sociedad sevillana y de la aristocracia como Eugenia Martínez de Irujo (54). También confeccionó el batón de bautismo a su hija Cayetana Rivera (23).

Una pasión heredada

Cristo Báñez no hubiera sido un referente de la moda si no hubiera sido por su madre. "Mi madre tenía un taller y me crie entre hilos. Siempre había mujeres cosiendo en mi casa y eso despertó mi pasión. Ella fue mi primera maestra y quien me llevó de la mano en mis primeros pasos", afirmaba en una reciente entrevista con el diario Huelva Información.

No en vano, su nombre profesional se lo debe a ella. Porque su madre se llama Cristobalina. De ahí que cogiera el nombre de Cristo. Y el primer apellido de su madre era Báñez. Para continuar con lo aprendido bajo la tutela de su madre, decidió estudiar Estilismo y Patronaje una vez concluyó su etapa escolar. No quería que ese saber se quedara en el baúl de los recuerdos. Un despegue en el mundo de la moda flamenca que se propulsó gracias a su carisma y personalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristo Bañez (@cristobanez)

Fue por ella, por su delicada salud -y también por sí mismo, pues no atravesaba por su mejor momento-, por lo que Cristo Báñez dejó, momentáneamente, su carrera como diseñador, presentador e influencer. "Inicié una etapa en mi vida en la cual habrá una breve pausa en algunas facetas de ella. Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Gracias a los que siempre estáis ahí. Volveré con más ganas y fuerza que nunca. Gracias", escribía Cristo Báñez en redes sociales sobre su retiro temporal. Eso fue en septiembre del año pasado.

El salto a la televisión

Más allá de su faceta como diseñador, en un momento dado de su vida decidió que era el momento de dar el salto a la televisión. Y ahí jugó con dos bazas a su favor para conseguirlo: una, era "muy gracioso", como repiten incesantemente sus amigos; dos, era un artista que quedaba muy bien en la pequeña pantalla.

Fue a finales de 2016 cuando la televisión le abrió las puertas. Entonces, fue jurado de uno de los programas sobre influencers que más poso ha dejado entre la audiencia: Quiero ser. Emitido en Telecinco y Divinity, lo presentó Sara Carbonero. El jurado lo conformaban, además de Cristo, Dulceida (33) y Madame de Rosa (41). Fue el germen de una enorme amistad entre los tres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristo Bañez (@cristobanez)

También fue invitado al programa Aguja flamenca, de Canal Sur. Y recientemente estuvo presente en la rueda de prensa de presentación de los Grammy Latinos 2023 que se celebrarán en Sevilla el próximo 16 de noviembre. Sevilla era la ciudad, junto a Almonte, donde Cristo Báñez solía repartir su tiempo.

Si hubiera que destacar un desfile de los muchos que realizó a lo largo de su carrera, ese no sería otro que el que llevó a cabo en Almonte en marzo de 2019. Allí no sólo atrajo a influencers, sino también a grandes nombres del mundo de la moda y la televisión como Eva González (para la que confeccionó el traje de bautizo de su hijo Cayetano), María José Suárez (48) y Vicky Martín Berrocal (50).

[De Vicky Martín Berrocal a Elena Tablada: los famosos lloran la muerte del diseñador Cristo Báñez]

Pero también estuvieron presentes Dulceida, Madame de Rosa, Laura Matamoros, Carla Hinojosa, Ana Moya, Paula Gonu, Raquel Reitx, Álex Domènech -hermano de Dulceida-, Álvaro Mel y Daniel Illescas que lucieron con orgullo los diseños de Cristo en la pasarela.

Cosas de la vida, su último gran evento público en el que se le pudo ver fue la pasarela SIMOF hace un par de meses. Allí ejerció de jurado. Dicha pasarela fue la que le dio a conocer. Entonces, como siempre había sucedido a lo largo de su vida, se le vio muy animado y rodeado de amigos. Hoy lloran su muerte.

Sigue los temas que te interesan