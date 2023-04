El desgarrador mensaje de María del Monte en el tercer aniversario de la muerte por Covid de su hermano Antonio

Este 20 de abril es un día triste para María del Monte (60 años), ya que está marcado como el tercer aniversario de la muerte de su hermano Antonio Tejado, a consecuencia de la Covid-19. Las circunstancias en que se produjo el desenlace fueron especialmente difíciles para la cantante, que se encontraba confinada con su madre a causa de la pandemia.

Entonces las condiciones sanitarias imponían muchas restricciones en los hospitales y también en los funerales. Desolada, la intérprete de Cántame se despedía de él en redes sociales realzando lo unidos que estaban y el gran vacío que dejaba su marcha. "Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio… mi vida. Sé que estás bien, que estás con papá a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual. Te llevas parte de mi alma", escribió en redes sociales.

El tiempo no ha conseguido cerrar del todo esa herida y María ha querido volver a recordarle con un desgarrador mensaje, mostrando sus sentimientos a flor de piel. Hay que recordar, además, que sólo un año más tarde, en mayo de 2021, también fallecía otro de sus hermanos, Juan Carlos, a causa del Coronavirus.

El mensaje comienza así: "Hoy es tu cumpleaños. Estés dónde estés, felicidades. Escogiste este día para marcharte. Dicen que veinte años no es nada, pero estos tres sin ti, para mí han sido eternos. Te echo de menos cada segundo de mi vida: tu amor, tu generosidad, tu sabiduría, tu saber estar, tus consejos… Tantas cosas…. Sé que quieres que siga adelante y eso hago, pero todo es tan distinto sin ti que se hace cuesta arriba el camino y no es fácil recorrerlo. Pero te prometo que intentaré seguir caminando".

La cantante asegura que sigue sintiendo la presencia de Antonio en su vida, cerca de ella. "A veces, me viene tu olor, huele como si estuvieras a mi lado y (no te rías) me reconforta. Es como sentirte cerca… Cuando me pasa, respiro despacito para que dure más. Te quiero, te echo de menos, esto es muy duro sin ti, pero no te voy a defraudar. Sé que quieres que esté bien y eso es lo que estoy intentando hacer. Es más, como es tu cumple, te voy a hacer un regalo. ¿Te acuerdas la de veces que me decías que no le diera oportunidades a la gente que no lo mereciera? (Ahora las llaman tóxicas) Pues lo voy a hacer. Puerta cerrada para ese tipo de gente desde hoy. Siempre estarás en mi vida, en mi alma y en mi pensamiento. Te quiero con locura hermano. ¿Ves? Acaba de venirme tu olor", escribe como homenaje.

Han sido muchos los amigos y fans que la han reconfortado a través de Internet en estos duros momentos. En tres años han pasado cosas muy importantes en la vida de María, como su boda con la periodista Inmaculada Casal (58), y sigue triunfando con su carrera, pero también ha sufrido estas dos importantes pérdidas, a las que hay que sumar la de su madre, en agosto de 2021.

