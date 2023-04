Descubrimos los detalles de la Primera Comunión de Jimena, la hija de Santiago Abascal y Lidia Bedman

El mes de mayo está a la vuelta de la esquina y muchos padres ya planean la Primera Comunión de sus hijos. Entre ellos, unos muy conocidos, el matrimonio formado por Santiago Abascal (47 años) y Lidia Bedman (38), que próximamente verán a la pequeña Jimena (9) tomar el sacramento. La influencer, que tiene 231.000 seguidores en Instagram, lleva meses volcada en los preparativos del gran día y tiene elegidos casi todos los detalles.

Es un momento muy importante para toda la familia, de profundas creencias religiosas, y todo debe salir perfecto. Como es lógico, lo que más ilusión le hace a la protagonista es su vestido y todo parece indicar que no llevará la típica túnica blanca sencilla que se utiliza en algunos colegios, sino que irá con un diseño muy especial.

Pero no sólo Jimena, Lidia, conocida en redes por sus looks impecables, también quiere estar espléndida ese día. Se ha decidido por su diseñadora de confianza, leonesa de nacimiento. Todo en la ceremonia tendrá el sello made in Spain, apoyando los diferentes sectores, como es su costumbre.

1. El vestido y los zapatos de Jimena

El 'look' de comunión. Redes sociales

Después de algunas pruebas, la pequeña ya tiene listo el diseño que lucirá en su Primera Comunión. Como en el caso de las novias, éste es uno de los secretos mejor guardados, pero gracias a su madre sabemos dónde lo ha comprado. Se trata de Petritas, una firma de moda infantil especializada en ceremonias, fundada por la navarra Paula Arrechea. Tiene varios puntos de venta por toda España, y en Madrid, concretamente, un showroom que se puede visitar con cita previa para ver los diseños. "Estoy deseando ver a Jimena de Comunión", dice Lidia junto a una imagen de una pequeña modelo de la marca.

Si esa imagen sirve como pista, se habrán decidido por un vestido clásico, sin demasiadas florituras, de manga francesa y con lazo a la cintura. Los precios de los vestidos en la web de la marca van desde los 220 a los 520 euros. En cuanto a los zapatos, Jimena llevará bailarinas blancas, hechas también en España, del fabricante Papanatas, cuyo precio ronda los 64 euros.

2. Las fotos y los regalos

Lidia ha ido dando pinceladas del gran día en Instagram. Redes sociales

Durante estas últimas semanas, Bedman ha visitado varios establecimientos especializados en comuniones para elegir los obsequios que se entregan a los invitados durante la celebración y también para buscar a un experto para las fotos. Son dos detalles cruciales que no pueden faltar. Para el primero, ha recurrido a una marca experta en crear regalos personalizados y originales llamada Bimbynew que vende a través de su tienda online a toda España. Entre su amplio catálogo, el que más le gustó a Jimena fue una pulsera de tela con una medalla dorada, que tiene un precio de 17 euros. Seguramente no será lo único que escojan.

Para el segundo, la esposa de Abascal ha barrido para casa como se suele decir, pues la sesión de fotos de comunión de Jimena corre a cargo del estudio de Bea Torregrosa, llamado Dulces Fotos, que tiene sedes en Alicante y también en Madrid. Fue durante sus vacaciones de Semana Santa cuando Lidia compartió en sus redes la imagen de la tienda con la frase: "Hoy toca fotos de Comunión". La lista de precios de las sesiones fotográficas van desde los 175 a los 295 euros según informa su web.

3. El look que llevará Lidia Bedman

Lidia, en la última prueba de su vestido. Redes sociales

No sorprende que la emocionada madre haya recurrido a su diseñadora fetiche para la ocasión. Confía ciegamente en Silvia Fernández, con quien además le une una gran amistad, así que juntas han creado el vestido perfecto. Han sido varias las visitas de Lidia al atelier en Madrid hasta que se ha logrado un resultado perfecto. "Silvia, eres una crack. Cada vez te superas más", le dice a través de Instagram. Eso sí, no revela ni un sólo detalle del look que tapa oportunamente con unas franjas de color naranja mientras comparte la imagen de la última prueba.

Esta diseñadora, especializada en vestidos de novia, fiesta y eventos, ha ideado algunos de los estilismos más aplaudidos de la influencer alicantina como el que llevó el año pasado para la celebración del Día de la Hispanidad en el Palacio Real en la recepción con los Reyes. Entonces se decantó por un vestido rosa, de largo midi y entallado, realizado en crepé y satén.

