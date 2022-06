2 de 10

El periodista radiofónico, y exmarido de Mariló Montero, se encuentra de viaje por Galicia, y no ha dudado en compartirlo con sus seguidores. Pese al mal tiempo y al incómodo y rebelde chubasquero, Herrera ha subido una fotografía suya bajo el siguiente texto: "De Pontevedra a Sanxenxo (de soltera Sangenjo). Playas bellas y melancólicas. Llueve. Pero pronto saldrá el Sol". Las reacciones no se han hecho esperar, no sin cierta sorna: "¿Y los hobbits? ¿No te acompañan este año?", "Don Carlos Herrera, hasta el chubasquero le sienta bien. Buen caminar y buen yantar".