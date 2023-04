Así es María del Mar, la hermana más desconocida de Bisbal: su confidente y mayor apoyo en la sombra

Esta Semana Santa ha sido especialmente dura y difícil para el clan, pero todos han permanecido unidos en la adversidad y ahora respiran tranquilos tratando de olvidar el mal trago tras la aparición sano y salvo de José María (54 años). El mayor de los hermanos desaparecía misteriosamente el martes 4 de abril y era localizado al día siguiente tras un gran despliegue de búsqueda en el que David Bisbal (43) se volcó por completo. En la sombra, su hermana María del Mar, la más desconocida y su gran apoyo.

Son pocas las ocasiones en las que ella ha tenido una dimensión pública, ha preferido estar en segundo plano aunque siempre está su lado y es una figura imprescindible en su vida. Sólo hay que leer las palabras que el almeriense le dedicaba hace unos años en sus redes sociales en una fecha especial. "Feliz cumpleaños, María del Mar, tú eres más que mi hermana, eres más que una confidente. Tú, mi vida la completas. Te quiere tu hermano pequeño", escribía junto a una imagen de los dos.

Es la mediana de los tres hijos nacidos del matrimonio de José Bisbal y María Ferrer Montoya. El patriarca fue boxeador y su mujer, costurera, y son el pilar de una familia unida que celebra cada día los éxitos del que fuera concursante de Operación Triunfo. Debido a su especial relación, María del Mar ha sido testigo de los logros y también de los malos momentos de su hermano pequeño. Ha trabajado con él, dejando su lado su profesión, para que pudiera desarrollar su carrera musical.

Bisbal, con su padre y sus dos hermanos.

María del Mar y David son los que más se parecen físicamente, incluso comparten esos rizos que fueron seña de identidad del artista desde sus inicios. Orgulloso de su hermana, Bisbal la ha convertido en protagonista de sus redes de cuando en cuando permitiendo a sus seguidores conocerla un poco mejor. En 2020, por ejemplo, dio a conocer un texto escrito por ella con motivo del Día Internacional de la Mujer aplaudiendo sus palabras.

"Soy mujer. Por todas las que se sienten dichosas de serlo, las que disfrutan de su feminidad y les encanta gritarlo a los cuatro vientos. Por aquellas que, por el simple hecho de serlo, tienen que ocultar su hermoso rostro. Por aquellas que tras sus gafas o sus prendas, esconden las secuelas de lucha constante. Por la mujer emprendedora que no acobarda los límites y camino firmemente tras su reto. Por las que quisieran poder seguir esas metas y algo se lo impide. Por aquellas que se maquillan para estar aún más bellas y por las que lo hacen para cubrir el dolor. Por las que se quedaron atrás robándole su vida. Por todas esas, por muchas más y también por mí. Somos grandes, feliz día", escribió María del Mar.

David, orgulloso, lo compartió presumiendo de una de las pesonas más importantes de su vida. No sólo eso, le gusta subir a sus perfiles fotos de su infancia, en las que ella está muy presente, y aprovecha para expresar todo lo que significa para él. "María del Mar para nosotros es la alegría en persona, los que tenemos la suerte de tenerla a nuestro lado, la amamos por lo que es, una de las mejores personas que he conocido nunca y por suerte mi hermana. ¡Te quiero hasta el fin!", escribía en 2016.

La única mujer del clan Bisbal mantiene una excelente relación con Rosanna Zanetti (34), su actual cuñada, aunque parece que no existía tan buena sintonía con las anteriores parejas de su hermano. En 2011, se habló de Maria del Mar como una de las personas de la familia que habían influido en el cantante para que rompiera con Elena Tablada (42). Ella siempre guardó silencio, pese a verse en el ojo del huracán y perseguida por los reporteros. La discreción es una de las características destacables de su personalidad.

Por otra parte, Chenoa (47), la primera novia conocida del almeriense, la citó en su libro de memorias, Defectos perfectos, al hablar de cómo se produjo su mediática separación sentimental. "[David] Era el peor día de mi vida. Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario. (…) Llamé a su hermana. Vaya papelón, la pobre. Me dijo que lo entendiera, que no me podía dar el número nuevo. Había cambiado de teléfono", escribe en uno de los capítulos.

Sin embargo, luego la ataca frontalmente al relatar otro de los momentos: "Me llamó la hermana de David y me dijo que vendrían de una empresa de transportes a dejar unas cajas para que metiéramos sus cosas dentro. '¡Ah, por cierto… cuidado con los premios!' ¡Sus putos premios! Recuerdo a mi madre mirando aquellas cajas que nosotras debíamos montar".

María del Mar tampoco ha hablado nunca de este tema, ella se limita a estar con su familia y proteger la intimidad de su hermano mediático. Ahora, todos los Bisbal cierran filas en torno a José María que se recupera tras ser localizado desorientado e ingresado en un hospital. Tal y como ha referido el cantante: "Este ha sido un momento de máxima tensión para toda nuestra familia, gracias por la preocupación y las muestras de cariño. Quiero pedir respeto para la privacidad de mi hermano y de la familia, ya que está siendo una situación muy delicada y emotiva para todos nosotros".

