La transformación del rostro de Rosanna Zanetti: sus retoques estéticos y la magia del maquillaje

Hace unos días Rosanna Zanetti (34 años) asistía a una fiesta en Madrid, guapísima, con un atrevido diseño de transparencias. Sin embargo, lo que llamó especialmente la atención el rostro de la modelo venezolana, muy anguloso y con los ojos más rasgados, además de sus labios con volumen y jugosos. Un cambio evidente en su fisonomía que podría estar motivado por algunos retoques estéticos no invasivos, acentuados por un maquillaje especial.

La esposa de David Bisbal (43) ha cambiado con el paso de los años, manteniendo su belleza natural aunque mejorando y realzando algunas facciones. Reservada con algunos aspectos personales, sí ha confesado haber pasado por quirófano para aumentarse el pecho, aunque también reconoce que no está del todo contenta de haber dado ese paso.

Lo confesó en 2021 en una ronda de preguntas con sus followers en Instagram, cuando quisieron saber si se operaría de algo. "Yo tengo el pecho operado, pero no porque tuviese un complejo. Me lo crearon, me operé y no estoy del todo contenta con la decisión. No fue cien por cien decisión mía, sino por la influencia de los comentarios".

[El perfume que ha conquistado a Rosanna Zanetti: floral, femenino y sensual]

Dos imágenes de Rosanna con cinco años de diferencia. Gtres

"El retoque que, probablemente, lleva nuestra protagonista de hoy es muy habitual en mujeres jóvenes y bellas que quieren acentuar más su belleza de una forma discreta", asegura Lola Sopeña experta en belleza y directora de las clínicas que llevan su nombre. A destacar que no es algo exagerado y se mantiene la estructura de su rostro sin llegar a cambiarlo sustancialmente.



Una de las zonas es las que se nota algo diferente es en la boca. La doctora lo explica así: "En este caso se ha recurrido al ácido hilaurónico de reticulación media para hacer un perfilado de labios con un ligero volumen muy suave". Este tratamiento tiene un precio aproximado de 300 euros.

La forma del rostro también parece redibujada, tal y como aprecian desde la clínica Barba Martínez: "Se trataría de un aumento de pómulos y dulcificación del óvalo facial redondeándolo. Se suele realizar con infiltración de ácido hialurónico". Los ojos son otro de los puntos a comentar, pues la modelo luce una mirada más felina que hace un tiempo. "Este tratamiento se llama foxy eyes y se realiza con hilos tensores", asegura Sopeña.

Analizando los rasgos de la modelo, los expertos consultados observan el uso de bótox para disimular arrugas en la zona de los ojos y el entrecejo. Además, su nariz perfecta escondería un retoque preciso. A juicio de los profesionales de la clínica Barba Martínez se evidencia "una rinoplastia para lograr un estrechamiento de la punta nasal", cuyo coste sería de 5.000 euros. Asimismo la sonrisa está mejorada con un "tratamiento con carillas y posiblemente con toxina botulínica para eliminar la sonrisa gingival que le hacía mostrar las encías cuando sonreía".

Rosanna posa en una fiesta celebrada en Madrid. Gtres

Al margen de todo esto, no hay duda de que la cosmética ha jugado un importante papel en el resultado de su último posado. Gina Corbi, directora de los salones de belleza integral Ali d'Aria, resalta el trabajo sus maquilladores. "Se aprecia perfectamente cómo el rostro de Rosanna Zanetti se transforma favorablemente con ayuda de una correcta aplicación del maquillaje. Los cambios más significativos logramos apreciarlos en la eliminación de las bolsas de los ojos usando diferentes coberturas, entre fluidas y compactas", explica a este periódico. "Luego está el surco nasogeniano, que también se disimula casi en su totalidad con la ayuda de una correcta distribución de los productos. Se logra proyectando los pómulos hacia zonas superiores y exteriores. Una vez camufladas las zonas conflictivas, toca resaltar las facciones y partes del rostro más bellas; que con ella no es difícil. Tiene unos ojos espectaculares, labios jugosos y marcados, pero en tonos naturales y mejillas en tonos rosáceos, que rejuvenecen. Por último, nariz perfilada con ayuda de un estudiado contouring y del toque final: el iluminador". Para terminar, Rachel Keys, enfermera dermoestética, elabora un análisis integral comparando el antes y el después de Zanetti: "Además de la iluminación y el maquillaje, es posible que se haya retocado el rostro con anterioridad para ayudar a conseguir este perfecto y armonioso rostro". Y añade: "Entre los posibles retoques estarían el de relleno de ácido hialurónico en mejillas y mentón para lograr un perfil más angular y estilizado. La aplicación de toxina botulínica es también otra opción, en este caso aplicada en tercio superior. Un trabajo muy bien realizado y con un aspecto y resultado final muy natural que se logra, además, con el apoyo cada pocos meses de inyección de cóctel de vitaminas para mantener el rostro y la piel muy bien iluminada".

Sigue los temas que te interesan