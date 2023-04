Amalia Aresu, la sobrina de Ana Obregón a la que más unida está: su apoyo y lo que le cuesta la 'nanny' a la actriz

Ana García Obregón (68 años) puede presumir de tener una familia numerosísima. Los García Obregón son una piña, y en estos momentos están todos entusiasmados y felices ante la llegada al mundo de la hija de la actriz, la pequeña Ana. Todos, desde los cuatro hermanos de la presentadora hasta sus nueve sobrinos, están en contacto diario con ella.

Las llamadas y las conexiones por FaceTime son constantes. Al cierre de este artículo, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que la íntima amiga y representante de la actriz, Susana Uribarri, pondrá rumbo a América esta Semana Santa, junto a su hija, Carlota. Además, al menos una de las hermanas de Obregón, Amalia, también tiene intención de viajar estos días para conocer en persona a su sobrina.

Ana siempre ha mirado a las hijas de sus hermanas con los ojos de una madre. De hecho, cuando ideó y escribió la serie Ana y los 7, tres de las niñas a las que ella cuidaba y con las que luego ejerció de madre se llamaban Amalia, Carolina y Celia. Entre ellas se llaman las Obregonas y su unión ahora mismo es inquebrantable. De todos los sobrinos de Ana, hay una a la que Obregón está especialmente unida: Amalia Aresu (36).

Ana Obregón junto a su hermana Amalia y sus sobrinas, Amalia, Celia y Carolina.

Amalia Aresu García es hija de Amalia García Obregón y del coreógrafo italiano Giorgio Aresu, que se hizo muy famoso en España por crear los clásicos bailes del programa Un, dos, tres, de Televisión Española. Amalia, uno de los grandes pilares de su tía Ana, estudió Comunicación Audiovisual, pero también siguió los pasos de su madre, reconocida modelo internacional.

La primera vez que Amalia Aresu apareció en el papel couché fue en 2007, a través de la portada de la revista ¡HOLA! Lo hizo de la mano de su célebre tía, quien, orgullosa, aseguraba: "Quiere seguir mis pasos profesionales". En aquella interviú, Amalia confesó que su sueño era convertirse en modelo. Un anhelo que pudo hacer realidad. Además del modelaje, Aresu ha estudiado Comunicación Audiovisual y Nutrición.

En el año 2007, de hecho, fue seleccionada como rostro revelación en la entonces conocida como Pasarela Cibeles, actualmente rebautizada bajo el nombre de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Junto a su madre fundó una empresa de estudios de mercados llamada Polimnia Investments.

En estos años, Aresu García ha vivido en Catar y, años después, se trasladó a Estados Unidos. Además, ha experimentado la maternidad y, según reconoció ella misma en 2021 para la citada revista, se ha retirado oficialmente de las pasarelas. Explica a EL ESPAÑOL una fuente de total solvencia que Amalia hoy vive a caballo entre Estados Unidos y España. Tiene afincada su residencia en Miami, y se desliza a este medio que está "en contacto diario" con su tía.

Amalia Aresu paseando con su hijo, Marco, en Madrid, en junio de 2020. Gtres

Amalia fue una de las primeras personas que supo de la maternidad de Ana García Obregón. Fue su madre, Amalia García Obregón, quien la puso al corriente por petición expresa de Ana. "Ella tenía una conexión muy especial con Aless y desde su muerte es la que más presente está en el día a día de Ana", se hace constar.

Tanto es así que Amalia no dudó en ponerle a su hijo -fruto de su historia de amor con un empresario estadounidense- Marco Alessandro, en homenaje a su malogrado primo. "El primer nombre me encantaba desde siempre y el segundo tenía que tener un significado especial. Pensé: '¿Quién es el tío más luchador de todos?' Mi primo", manifestó en su conversación con la revista.

La actriz Ana García Obregón en una imagen tomada el pasado mes de enero, en Madrid. Gtres

En otro orden de cosas, este periódico ha podido conocer cuánto cobra una nanny en Miami, Florida. Cabe recordar que Ana Obregón ha precisado de los servicios de una profesional para el cuidado de su hija. De acuerdo a la información que se confía, la persona que está al cuidado de la pequeña Ana puede cobrar "entre 16 y 21 euros la hora".

EL ESPAÑOL pudo confirmar que esta nanny está en régimen interno en el apartamento de la bióloga. Obregón no está acompañada, a nivel afectivo, por familiares o amigos, pero cuenta con una valiosa y gran ayuda, la de una profesional, una nanny que, según la información que maneja este medio, vive interna con Ana en su apartamento de Miami.

Es una suerte de niñera que Ana ha contratado para el menester del cuidado, el día a día y la atención de su hija. De acuerdo a lo que se confía, la actriz barajó la posibilidad de llevarse servicio contratado desde España, pero entendió que podría haber filtraciones a la prensa. A través de un buen contacto, de confianza, García Obregón dio con la persona idónea.

Sobre los primeros días -y noches- como madre de Ana Obregón, la persona que informa a este medio sostiene que están siendo para ella "un sueño". Hay noches, se confía, en que Ana apenas consigue dormir de la emoción y se despierta mucho para comprobar que el sueño de la pequeña esté bien. "La niña es muy buena y salvo las primeras noches se está portando de maravilla", aclara.

La actriz y presentadora afronta feliz esta nueva e ilusionante etapa con su bebé recién nacida, Ana. "Sólo le están haciendo llegar noticias positivas y buenas sobre la bebé. Declaraciones de sus amigos", explicó a EL ESPAÑOL una fuente cercana a Ana.

Esto no significa que la artista no sea consciente del revuelo mediático y social que ha suscitado su maternidad. "Está informada, claro que sí, pero ella está ahora mismo en una nube y tiene claro que no va a permitir que nadie le estropee este momento", sostiene la fuente consultada. La celebérrima presentadora ha bloqueado todo estímulo con el exterior y sólo habla con su entorno más íntimo.

Tenía claro García Obregón que la llegada de su hija iba a zarandear los cimientos de los medios de comunicación. Por eso, quiso vivir esta experiencia sola en Estados Unidos y, por la misma razón, alargará su estancia en suelo americano. Desea que la agitación informativa escampe. Mientras tanto, este periódico ha conocido nuevos y sorprendentes datos sobre la vida de Ana Obregón en Miami, Florida.

