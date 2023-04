La gorra de Paula Echevarría para protegerse del sol: es de Celine y cuesta 350 euros

Tener el mejor vestidor posible no significa llenarlo de prendas de lujo, sino contar con una amplia variedad de piezas que se adapten a cada situación. Así es, de hecho, el de Paula Echevarría (45 años) que no deja de sorprender a sus seguidores durante sus apariciones, ya sea con motivo de una alfombra roja, acudiendo a una boda como invitada o para una jornada de juegos parque. La clave, como ha demostrado con su último look, es confiar en los complementos para añadir personalidad al conjunto.

La actriz ha pasado una jornada dedicada a su hijo pequeño, Miguel, en la que ha necesitado seguirle el ritmo en "el parque, el arenero, el tobogán, el columpio, corriendo, saltando...". Para lograrlo se ha enfundado un cómodo mono deportivo de su última colección para Primark.

Una prenda de color negro, confeccionada en licra, de pantalón largo y tirantes finos que ha conjugado con acierto para lograr un efecto favorecedor y estiloso. La ha llevado junto a una chaqueta fina de color beis y extralarga, zapatillas de deporte y una gorra beisbolera con la que se protege del sol.

Es precisamente este pequeño accesorio el que consigue darle un punto atractivo a su outfit, pues es una tendencia más que confirmada para esta temporada. De todas las opciones de gorras que hay, la que lleva Paula es la que se va a ver: en un tono liso y con el nombre bordado de la marca.

La que ella luce es de la firma Celine, de color azul marino y con un bordado blanco que le da aspecto marinero. Al estar confeccionada 100% en algodón es una gran apuesta para los días de más calor y es que es un tejido que deja transpirar. Su precio es de 350 euros y se puede comprar en tres tallas, S, M y L.

Gorra de Celine. Celine

Hasta hace un tiempo, las gorras estaban limitadas a las jornadas de deporte, pero cada vez se ven más en el street style. No solo combinan con un look de sport como el que lleva Echevarría, también quedan muy bien con vaqueros, vestidos o conjuntos con falda, a los que añadirá un punto masculino. En cuanto a la combinación de colores, se puede apostar por una a tono que conjugue con todo el outfit o llevar una a contraste que llame la atención y sea el centro del estilismo.

