Paula Echevarría tiene el vestido con estampado de flores que divide a sus seguidores

Los expertos en moda e influencers defienden siempre que pueden que un buen complemento es capaz de cambiar cualquier estilismo. Del mismo modo, hay piezas que sirven para todo y se pueden lucir en un sinfín de situaciones posibles. Paula Echevarría (45 años) lo sabe bien.

Cuando se trata de moda, la actriz no suele defraudar. Así lo demuestran los cientos de comentarios que recibe casi a diario en su perfil de Instagram, convertido en un escaparate de ropa virtual.

En una de sus últimas publicaciones, la influencer, y exmujer de David Bustamante (40), ha vuelto a dejar patente que es única para lucir complementos versátiles, cómodos y prácticos.

Echevarría se encuentra disfrutando de unos días de descanso con su actual pareja, Miguel Torres (37). Amén de tomar el sol y de deleitarse con la gastronomía -una de las grandes pasiones de la actriz-, cómo no, Echevarría está luciendo sus mejores looks, que comparte siempre con sus seguidores a modo de inspiración para ellos.

Para esta escapada romántica, la modelo y actriz asturiana ha escogido los diseños de Celia B, una firma que le encanta y en la que ya ha confiado en más de una ocasión, sobre todo cuando le quiere poner ese toque colorido y diferente a sus outfis.

El diseño de Celia B es un vestido largo con estampado de flores en tonos naranja y teja que va adornado con flecos en ese mismo color en los puños, el cuello y el bajo y los laterales de las aberturas del vestido. Un look que no pasa desapercibido y que no le puede sentar mejor. Cuesta 253,65 euros.

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Qué vestido más bonito", "Wow, diosa". Eso sí, sus fans se encuentran divididos, pues el vestido tiene los mismos adeptos que detractores: "Es el típico vestido que a unas nos parece precioso y que te favorece, y a otras las parece el vestido de cortinas de casa", "Parece la típica colcha antigua de Portugal", "Parece la sombrilla de los años 60".

Sobre Celia B

Celia B es una marca española fundada en 2012. Su seña de identidad es el diseño de ropa divertida, apasionada y atemporal que hace brillar a las mujeres. Más allá de su pasión por el textil, cuentan con una vinculación especial con la artesanía y un fuerte compromiso con la sostenibilidad.

Celia Bernardo es la fundadora, corazón y alma de la marca. Con un amor por los colores vibrantes y los tejidos y estampados llamativos, cuenta con un don especial para crear belleza a partir del caos y la contradicción. Su objetivo: divertir a través de sus alegres creaciones.

