Paula Echevarría, cómoda y causal con el mono de Stradivarius que causa controversia en sus redes

Hay prendas que inmediatamente se convierten en tendencia y no tardan en acaparar el street style, llenando las listas de deseos de las adictas a la moda. Otras, sin embargo, no tienen tanto éxito y suelen causar controversia. A este último grupo pertenece la pieza que Paula Echevarría (45 años) ha compartido en su último post, provocando un pequeño debate entre sus seguidoras, a quienes ha preguntado que qué les parece.

Mientras que muchas le han asegurado que "definitivamente sí" les gusta, especialmente porque a ella le queda "bien todo", otras tantas han usado su sentido del humor para decirle que no: "Si me lo pongo yo me piden que suba bombonas de butano", "Lo veo perfecto para cambiar una rueda", "¡No me gusta nada! Pareces un mecánico", le han escrito en su perfil de Instagram.

El look que lleva Paula en la imagen está protagonizado por un mono de color negro, decorado con varias cremalleras, que ella ha combinado con unas deportivas en blanco y negro, formando un conjunto tan cómodo como casual.

Es de la colección de Stradivarius, está confeccionado en sarga y destaca por su corte recto y manga larga, que hace que sea perfecto para los días de invierno, pues abriga lo suficiente para llevarlo en el día a día. Pero también se puede lucir en jornadas algo más cálidas, tal y como demuestra Paula Echevarría, que opta por llevarlo abierto, dejando a la vista un top a tono, de Calvin Klein.

Es precisamente esto lo que le da un punto muy diferenciador, pues añade sensualidad a una pieza que, de por sí, es de estética masculina. Esto se debe a la larga cremallera con la que se cierra, pues se puede jugar con su apertura, cerrándolo totalmente o creando un escote. No es la única forma de llevarlo, pues si se conjuga con unas botas de aspecto militar un cinturón se puede convertir en un estilismo rompedor, perfecto para salir de noche.

La única pega que tiene este look creado por la actriz es que el mono se encuentra totalmente agotado tanto en las tiendas físicas como en la página web de la marca del grupo Inditex, un claro sinónimo de que pese a contar con detractoras, ha sido un éxito rotundo.

