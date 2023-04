Tiktoker y fan de Eurovisión: así es Helio Roque, el joven que metió la pata en el gran acto de Yolanda Díaz

Se convirtió en el protagonista involuntario del multitudinario evento en el que Yolanda Díaz (51 años) presentó su candidatura a las elecciones generales con Sumar, y por ello ha tenido que pedir disculpas. Helio Roque, el joven influencer de 20 años con el que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo contó para su primer gran acto en su voluntad de llegar hasta la Moncloa como la primera presidenta de España, pronunció estas desafortunadas palabras:

"Creo que no se nos tiene en cuenta para tomar decisiones, se nos llama 'locos' o 'generación de cristal' cuando nos preocupamos por cuestiones tan importantes [...] como es la salud mental. No queremos que nos exploten laboralmente, no somos unos quejicas, es que no queremos tragar", señaló.

Y apostilló, a continuación: "Que en otras generaciones se haya permitido, pues, abusos de muchísimos tipos o cualquier tipo de explotaciones, bueno, pues haber peleado, aquí estamos para hacerlo".

Momentos después, el revuelo en redes -incluso con insultos hacia el joven- provocó que Helio diera un paso al frente y utilizase su mejor arma, las redes sociales, para comunicar una sincera disculpa. "He hecho unas declaraciones que no han estado muy bien expresadas. Quería disculparme por ello, por los nervios... era la primera vez que participaba en algo de ese estilo, lo he hecho mal", comenzaba relatando.

Y concluía: "Simplemente, quería venir a aclararlo... Me refería a que los problemas de estas generaciones se evidencian mucho más que en otras generaciones, no que no se haya luchado. Soy muy consciente de las luchas de generaciones anteriores. Nuevamente, disculpadme por haberme expresado mal", finaliza.

Hasta este pasado domingo, día 2 de abril, el nombre de Helio Roque permanecía ubicado en el cibermundo de Instagram, TikTok y Twitter, pero ¿quién es en realidad este joven convocado por Yolanda Díaz para dar voz a la generación Z, aquellos nacidos entre 1997 y 2012?

Con 134.000 seguidores en TikTok y más de 35.000 en su perfil de Instagram, Helio Roque se erige como un influencer, nacido en Badajoz y que actualmente estudia periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, según publica Huffington Post. Pese a sus raíces extremeñas, en su bio de Instagram confiesa ser de "Móstoles City", municipio en el que vivirá, presumiblemente, por su cercanía a la facultad en la que estudia.

Roque no ha esperado a tener la titulación para ejercer. Desde sus poderosas redes sociales ya ha entrevistado a relevantes personalidades de la política patria como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (49), o la secretaria general de Podemos, Ione Belarra (35). Se postula, además, como el azote de la derecha y de Isabel Díaz Ayuso (44) ha llegado a decir que "iba de resaca" en una de sus últimas apariciones públicas.

Su contenido en redes es viral, sobre todo, por los curiosos vídeos que hace sobre el Metro de Madrid. Tanto es así que incluso en su visita al Ayuntamiento de Barcelona para entrevistar a la edil catalana, Colau le regaló una maqueta del tranvía de la Ciudad Condal y otros detalles del merchandising: productos de la botiga del TRAM.

Además de su irrefrenable pasión por el universo del ferrocarril, también es Roque un ferviente amante del Festival de Eurovisión. Tanto es así que incluso fue uno de los invitados acreditados por Televisión Española como influencer en el último Benidorm Fest y ejerció de DJ en una de las fiestas que tuvo lugar en el contexto del concurso del que salió la nueva representante de España para el festival de música más importante de Europa.

En un plano mucho más serio, el pasado 5 de marzo, hace menos de un mes, el joven denunció a través de su perfil de TikTok que fue víctima de una agresión homófoba por parte del portero de una discoteca ubicada en la zona de Moncloa, uno de los barrios más populares entre los chavales de su edad y estudiantes universitarios.

"Me dijo que no me iba a dejar entrar por maricón", confesó. Sin ningún tipo de reparo, el hombre responsable de la seguridad del club le propinó un golpe en la cara al hermano del Helio Roque y le profirió insultos homófobos. ¿Estamos ante una potencial estrella de la política nacional de la mano de Yolanda Díaz o se trata de flor de un día?

