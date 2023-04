La despedida de Shakira en redes tras abandonar Barcelona: “Las cosas no son siempre como las soñamos”

Era algo anunciado, pero ya se ha hecho efectivo. Una imagen de las alas de un avión publicada en el stories de Shakira (46 años) confirmaba su adiós definitivo a Barcelona y por tanto a sus años de amor con Gerard Piqué (36). La cantante colombiana inicia una nueva vida en Miami, donde es propietaria de una imponente mansión, con sus dos hijos y con sus padres, en busca de la paz que necesita para acabar de sanar las heridas.

Su ruptura con el exfutbolista ha sido traumática para ella, tal y como lo ha expresado en sus últimas canciones. Sin embargo, el dardo hacia el que fuera su pareja durante doce años sigue estando presente en la despedida que ha realizado a través de un mensaje en Instagram destinado a sus fans españoles. Basta leer un poco entre líneas para comprobar que el dolor por la separación aún continúa.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor", esta última frase tiene destinatario. La imagen, la Ciudad Condal desde el aire donde tantos momentos felices y tristes ha pasado.

La publicación continúa así: "Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!".

Desde el avión y fotografiando una de las alas, Shakira dejaba otra reflexión igual de importante, aunque con más incógnitas: "Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar..". Ahora empieza una etapa diferente para ella, pero también para los pequeños Milan (10) y Sasha (8) que han tenido que separarse de su padre poniendo miles de kilómetros entre ellos. Podrán verle a menudo, pues así se ha pactado en el convenio de la pareja. Gerard viajará a Miami para estar con ellos siempre que lo desee y además tendrá amplios periodos vacaciones para poder traerlos a España y que estén con el resto de la familia.

Shakira y sus hijos, en el aeropuerto. Gtres

De este modo, tanto Shakira como su expareja buscan la tranquilidad de los niños y los alejan de la presión mediática que han tenido que soportar durante los últimos meses debido a la polémica separación de sus padres. En Miami irán a un nuevo colegio y harán nuevos amigos, además de residir en una mansión con amplios jardines, piscina y todas las comodidades que puedan imaginar.

La distancia no parece enfriar la guerra la colombiana y Piqué, al menos de momento. El empresario habló de ella en un directo de Twitch el sábado 1 de abril y dijo: "Me expareja es latinoamericana. No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan. Es gente que no tiene vida". La respuesta de Shakira no se hizo esperar y publicó un tuit con la frase: "Orgullosa de ser Latinoamericana", junto a todas las banderas de los países latinos.

