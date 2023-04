Así potencia Adriana Abenia su melena rubia: complementos 'made in Spain' para destacar

Elegir unos buenos complementos para potenciar un estilismo es un básico que todo buen estilista conoce y es que unos pendientes determinados, un collar favorecedor o un anillo vistoso son capaces de cambiarlo todo. Así lo lleva demostrando desde hace semanas Adriana Abenia (38 años), que cada vez le da más importancia a cómo adorna sus looks.

En su última publicación de Instagram lo ha vuelto a demostrar al elegir dos piezas muy bonitas que, además de darle un punto sofisticado y elegante a su look working, han potenciado el rubio de su cabello. La presentadora ha confiado en la firma Vidda, una marca española que hace todos sus artículos a mano de forma sostenible y con materiales de máxima calidad.

Lo primero que ha mostrado en una storie es su anillo, tan original como llamativo. Se llama Nichols, cuenta con un baño de oro de 24 quilates y destaca por su diseño de dos cubos de diferente tamaño, uno a cada lado, que llaman poderosamente la atención. Pese a su talla, no es para nada pesado, tan solo 19 grados que hacen que sea una pieza ligera y cómoda de llevar.

Adriana Abenia con complementos de Vidda.

Se puede comprar en tres tallas diferentes, S, M y L, y tiene un precio de 68 euros. Para que se conserve y no pierda ni el brillo ni el baño de oro, Vidda recomienda no exponerlo al agua y limpiar con un paño suave que no sea para pulir.

Los pendientes, por su parte, se llaman Miurgen y combinan muy bien con su tono de pelo. Son largos, encadenados y están decorados con una perla de estilo barroco en la parte final. También están hechos a mano en España y cuentan con un baño de oro de 24 quilates. Se pueden comprar en la web de la firma por 73 euros, donde se encuentran en otros dos diseños: con la perla de color rosa o de color rojo.

La historia de la firma es curiosa, la crearon dos hermanas que se inspiran en sus viajes por el mundo para diseñar sus creaciones. Así las definen: "Piezas elaboradas una a una siguiendo un riguroso proceso artesanal y materiales totalmente respetuosos con el medioambiente. Diseños transgresores, llamativos, elegantes y con un toque especial para atraer todas las miradas. Joyas únicas, frescas y sofisticadas para no pasar desapercibidas". El lema que siguen en este proceso creativo: "Nuestra misión es inspirar y empoderar a las mujeres de todo el mundo ofreciéndoles joyas genuinas, modernas, hechas a mano y de alta calidad a precios asequibles".

