"Renacido", así dice estar el cantante, que aparece espléndido en una nueva sesión de fotos, en blanco y negro. Tiene 66 años, pero la edad es sólo un número. Miguel Bosé, feliz con el estreno de su serie, hace esta reflexión: "Que mi pasado pesa mucho, ocupa mucho espacio. Tuve que resetear. La mejor terapia para deshacerse de las cosas es entregárselas a alguien. Yo tuve una vida pública muy grande y una vida profesional dedicada a mis fans. Había que soltar lastre para poder elevarme más. Es una etapa nueva. Bosé renacido. Los recuerdos ya no me hablaban más: mi diálogo con ellos había concluido. Sus efectos habían acabado. Con mi documental me despido de mis primeros 60 años de vida".