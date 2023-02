Quién es quién en la familia de Manuel Díaz: del tercer 'Cordobés' a la pequeña Triana

El Día de San Valentín dejó de ser hace años esa jornada romántica en la que sólo se celebraba el amor clásico de pareja. Este último 14 de febrero tuvo lugar un acontecimiento histórico en el mundo del corazón que nada tenía que ver con una relación sentimental convencional.

Un padre y un hijo, de mismo nombre de pila y mismo apodo artístico, Manuel Díaz (54 años) y Manuel Benítez 'El Cordobés' (86) se reconciliaron tras más de cinco décadas de rechazo por parte del progenitor y una dolorosa guerra judicial.

"La foto de mi vida", escribió el torero acompañando a una imagen en blanco y negro en la que aparecía feliz y pletórico junto a su padre, Manuel Benítez, que también esbozaba una enorme sonrisa tras aceptar, de una vez para siempre, que quien tenía al lado era tan hijo suyo como los demás.

El próximo martes, día 21 de febrero, Manuel Díaz ha convocado a los medios de comunicación en la Sala Fénix para brindar una rueda de prensa en la que contará detalladamente cómo se fraguó todo: desde el acercamiento con su padre a la imagen que confirma la reconciliación entre ellos. Pero ¿quién es quién en la compleja familia de Manuel Díaz?

1. Manuel Benítez 'El Cordobés'

Natural de Palma del Río y de orígenes humildes, la primera vez que se supo del nombre de Manuel Benítez fue en 1957, cuando se lanzó al ruedo como espontáneo en una corrida que se celebraba en la plaza de toros de Las Ventas. Fue en el quinto de la tarde y recibió una gran paliza del morlaco, siendo arrestado a continuación.

Fruto de sus relaciones amorosas, nacieron ocho hijos: cinco legítimos y tres sin reconocer. Uno de ellos es Manuel Díaz, con quien en estos días se ha reconciliado provocando una enorme alegría en la familia, por fin ya unida.

2. María Dolores Díaz

Manuel Díaz junto a su madre, Dolores. Redes sociales

No ha sido fácil la vida de María Dolores Díaz, la madre de Manuel. Siempre en silencio, desde un segundo plano y sin querer el foco de atención, ha apoyado a su hijo durante los más de 50 años de rechazo por parte del que es su padre. Dolores conoció a El Cordobés cuando trabajaba como parte del servicio en casa de unos amigos del diestro.

Manuel Benítez se quedó fascinado con su belleza, pero las tácticas de conquista de la época incomodaron a la joven y bellísima Dolores, que optó por dejar el trabajo y empezar como camarera en una cafetería cercana a la casa que había dejado. Finalmente, el matador logró enamorarla, se quedó embarazada y cuando tomó conciencia de que venía un hijo, decidió desentenderse de ella y del bebé.

3. Hijos de 'El Cordobés'

Julio Benítez, Manuel Benítez y Manuel Díaz el pasado martes por la noche en Córdoba. Gtres

Manuel Benítez tiene cinco hijos fruto de su matrimonio con la francesa Martina Fraysse (77), de la que se separó en 2016: María Isabel, Manuel María, Rafael, Martina y Julio. Este último es el más conocido de todos ellos porque ha seguido los pasos de su padre en el mundo del toreo.

Además, ha protagonizado algunas campañas de moda, se le ha conocido alguna relación sentimental y, como curiosidad, su padrino de bautismo es un ilustre tocayo suyo: Julio Iglesias (79). Se trata del tercer Cordobés de la saga taurina, pues como matador, ha querido utilizar el mismo nombre que su padre y que su hermano.

Julio mantiene una excelente relación con su hermano mayor, Manuel, y lo hace desde bastantes años antes que el padre de ambos reconociera, por fin, que Díaz también es hijo suyo. Existe, además, una séptima hija del V Califa del toreo. Se trata de María de los Ángeles Benítez Raigón, a la que los Tribunales reconocieron en mayo de 2000 como hija biológica del diestro. 16 años más tarde, los mismos juzgados admitirían como descendientes suyo a Manuel Díaz.

4. Virginia Troconis

Tras su boda y posterior separación de Vicky Martín Berrocal (49), su primera esposa, Manuel Díaz conoció al gran amor de su vida: Virginia Troconis. Según desvelan las crónicas de la época, se conocieron durante un viaje del maestro a Venezuela, lugar del que ella es oriunda. Fue allí, en la ciudad de Valencia de su país, donde la pareja contraería matrimonio en febrero de 2004.

Después de su enlace, pondrían rumbo de vuelta a tierras españolas. Los inicios de Troconis en nuestro país no fueron fáciles, pero rápidamente se adaptó a la vida de El Cordobés, y a otra de sus grandes debilidades: el campo. Junto a él lleva más de dos décadas de relación y tiene dos preciosos hijos: Manuel (18) y Triana (15).

5. Alba Díaz

Alba Díaz Martín (23) es la única hija nacida del matrimonio entre Manuel Díaz y la diseñadora y empresaria Vicky Martín Berrocal. La joven, que estudió y Comunicación en The College For The International Studies de Madrid, una prestigiosa universidad privada, está muy orgullosa de su "gran familia", tal y como lo definió este pasado jueves ante los medios de comunicación en un acto taurino en el que acompañó a su padre.

Reticente a conceder declaraciones a los medios, Alba Díaz sí quiso tener esta vez un momento para la prensa y expresar lo feliz y agradecida que se sentía con el hecho de la reconciliación de su padre y su abuelo, al que ya conoce. Además, aprovechó también para agradecer el cariño y el mimo de los medios para con ella en relación con sus circunstancias familiares.

6. Manuel Díaz Troconis

Manuel Díaz Troconis, en el centro, rodeado por sus hermanas, Alba y Triana, y su padre, Manuel. Redes sociales

En julio de 2004 llegó al mundo el primer hijo nacido del matrimonio entre Manuel Díaz y Virginia Troconis. Sería su segundo vástago, tras el nacimiento de Alba, en octubre de 1999. Por el momento son pocos los datos que se conocen sobre el tercer Manuel de la casa -tras el abuelo Benítez y el padre, Díaz-. Es aficionado al fútbol, disfruta mucho del "campo", que es como llaman a la finca de Sevilla propiedad de Manuel Díaz, y es taurino, como todos en la familia.

7. Triana Díaz Troconis

En octubre de 2007, Virginia Troconis daba a luz a su segunda y última hija, a la que decidía, en connivencia con su marido, poner de nombre Triana, uno de los barrios más emblemáticos de Sevilla. La pequeña de la casa es la alegría de sus padres que ya han visto cómo su primogénito ha dado el paso a la edad adulta. La relación entre hermanos es excelente y no es difícil ver a Triana Díaz Troconis bailando en Tik Tok con su hermana mayor, su referente, Alba. La benjamina de la casa cumplirá 16 años el próximo otoño.

