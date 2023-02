El lado íntimo de Berta Vázquez: un libro, obras de arte y el amor de dos hombres famosos

Ya no me caes bien

Berta Vázquez (30 años) se convirtió en la protagonista involuntaria de los Premios Goya 2023, donde tuvo la misión de entregar el galardón a la mejor película europea. Hacía tiempo que no aparecía públicamente y fue trending topic por su evidente cambio físico. Algunos la criticaron, otros la apoyaron y ella, simplemente, se limitó a responder con las siguientes palabras, de Eleanor Roosevelt, en sus stories: "Las grandes mentes discuten sobre ideas, las mentes estándar discuten sobre sucesos y las mentes pequeñas critican a la gente".

Hasta el momento de su mensaje, con el que zanjaba la polémica, Berta no se había hecho eco de su look. La ola de comentarios de apoyo le llegaba por Twitter y a través de una publicación en Instagram en la que mostraba los detalles de algunas de sus pinturas. Y es que, más allá de la actuación, la hispano-ucraniana ha explorado otras facetas artísticas.

Desde el verano pasado, las pinturas forman parte de su feed. Son lienzos, en su mayoría abstractos, que vienen acompañados de palabras que dan mayor significado a las obras. "Suerte", "Perfectamente bien" o "Bromas y aventuras" son algunos de los títulos que Berta Vázquez le ha dado a sus creaciones. Algunas ya han llamado la atención de quienes se dedican al arte.

Antes de mostrar su talento, Berta ya había probado suerte en otra área con la que también manifestaba sus sentimientos. Se trata de A veces soy noche, un libro que está a punto de cumplir un año en el mercado.

En marzo de 2022, Berta Vázquez presentó un texto con el que "construye una intimidad lírica y vitalista". A través de los poemas llegan noticias de sus paisajes, sus sensaciones y experiencias, sus sueños, sus rutinas, el encanto y el desencanto que se desatan en playas, garitos o aeropuertos. El libro es una fuerte propuesta lírica que aúna humor, ironía y empatía.

Tres meses después de la publicación del texto, la actriz presentó el que ha sido su último trabajo en el mundo de la interpretación: Bienvenidos a Edén. Se trata de una serie de thriller, en la que forma parte de los personajes principales dando vida a Claudia.

Bienvenidos a Edén llegó después de su éxito en otras series, como Vis a Vis, y de su participación en largometrajes, donde incluso conoció el amor. Es el caso de Palmeras en la nieve, su primera película y el inicio de su relación con Mario Casas (36), protagonista del film.

Berta Vázquez y Mario Casas en actitud cariñosa. Gtres

La realidad superó la ficción y tras conocerse en el set de rodaje, en 2014, iniciaron una relación sentimental que duró dos años. En 2016, los actores decidieron hacer vidas separadas. Más corto fue el affaire que tuvo con C. Tangana (32), con quien también trabajó. Berta fue la protagonista del videoclip de Bien Duro, la canción que lanzó el madrileño en 2018.

Aunque se trata de personajes muy conocidos del panorama nacional, Berta Vázquez supo llevar ambas relaciones con discreción. Es la línea que ha seguido siempre, a pesar de la fama, y que incluso ahora mantiene tras la polémica desatada por el cambio de su apariencia.

C. Tangana y Berta Vázquez en Ibiza en el verano de 2018. Gtres

Tras su mensaje en los stories de Instagram, la actriz colgó un álbum en su feed, en el que presumió del look que llevó en los Premios Goya. Sólo hizo mención de ello, no habló de la polémica, y en pocos minutos recibió cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores. Destaca, sobre todo, el de su ex Mario Casas. "Bella", escribió el intérprete gallego en la última publicación de Berta Vázquez.

