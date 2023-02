El sueño truncado de Manolo Santana: su club de tenis en Madrid, preso del vandalismo y en ruinas

Hace poco más de un año, el 11 de diciembre de 2021, sábado, al filo de las cuatro horas de la tarde, falleció el tenista Manolo Santana, a los 83 años de edad a causa de un paro cardíaco y tras un tiempo aquejado de una débil salud. Santana llevaba varios días sedado en su casa, y su desenlace "se estaba esperando", tal y como se informó en aquellos tristes días para la familia.

Sea como fuere, una triste pérdida no sólo para el mundo del tenis -terreno en el que Santana se convirtió en una leyenda-, sino también para sus familiares y amigos. Manolo dejó un legado afectivo -además de patrimonial- compuesto de cinco hijos y una viuda, Claudia.

Manolo Santana fue, qué duda cabe, el as de la raqueta y pudo ver cómo su tierra adoptiva, Marbella, a la que tanto dio y de la que presumió por medio mundo, acogió con gran aceptación su mayor sueño profesional: su club de tenis, Manolo Santana Racquets Club, el cual fundó en 1997 y se convirtió en un referente en el mundo.

Imagen actual de la fachada y entrada principal del club de tenis de Manolo Santana, en Boadilla del Monte. EL ESPAÑOL

No obstante, Santana tenía otro sueño, que pudo hacer realidad mucho antes: ser profeta en su tierra, Madrid. En el capital de España quiso levantar, en 1970, otro club de tenis con su nombre, el Sport Center Manolo Santana, en la urbanización de Las Lomas, en Boadilla del Monte. Este club se extiende sobre una parcela de 42.434 metros cuadrados y 22.837 de superficie construida.

Un proyecto que, con el inexorable paso del tiempo, se truncó. Se trata del sueño roto, truncado de Manolo Santana. Un año después de su fallecimiento, su idea de tener un gran club tenis con su nombre en Madrid es hoy prácticamente imposible. Más que un sueño, el club de tenis al que dio fama Manolo Santana en la urbanización de Las Lomas ha virado en una suerte de pesadilla.

El estado en el que se encuentran las instalaciones del club. En esta imagen se pueden ver los grafitis y el abandono. EL ESPAÑOL

Lo cierto es que el centro ha pasado por varias vicisitudes que, a la vista de las imágenes que ofrece, en exclusiva, EL ESPAÑOL, no se han podido solventar. A día de hoy, el Sport Center Manolo Santana, el club del que era socio el legendario tenista junto a su amigo Francisco Santos, es un lugar inhóspito y abandonado a su suerte, preso del vandalismo y los grafiteros y en estado de ruina técnica.

Para entender la situación que vive actualmente el club, hay que remontarnos a 2019, fecha en la que su propietario cerró el club definitivamente. Ya en aquella fecha, el club que no transitaba por su mejor momento. Se había quedado obsoleto en comparación con los clubs sociales de nueva creación que fueron apareciendo por la zona lo largo de los años.

En la entrada principal del club se pueden apreciar las ruinas, así como el deplorable estado del pavimento. EL ESPAÑOL

Con el paso del tiempo, y tras perder buena parte de los socios, la precaria situación económica del club de tenis y pádel más elitista de la zona norte había devenido en una ruina económica que llevó al propietario a contratar créditos con una entidad bancaria por valor de 1,2 millones de euros.

Dicha entidad, a su vez, había vendido esa deuda a un fondo de inversión buitre llamado Alkali Europe III -conocido en los medios por participar como testaferro en la operación Titella de José Luis Moreno (75)-, que acabó ejecutando el embargo de la propiedad que salió a subasta en 2022.

Este es el estado actual de la carretera principal que da acceso al club de tenis de Manolo Santana en Las Lomas. EL ESPAÑOL

Finalmente, la cadena de gimnasios inglesa David Lloyd se hizo con la propiedad después ofrecer al juzgado instrucción número dos de Móstoles 4,59 millones de euros, una cantidad muy lejana a los 12 millones en los que se había tasado la propiedad. La idea del nuevo propietario era levantar un club social que devolviera el lustre que en su día ideó Manolo Santana.

Desde que el nuevo dueño se hiciera cargo del club, la propiedad sigue igual y no hay rastro de la prometida reforma para reflotar el club, que luce en las imágenes que acompaña el reportaje cada día más abandonado y víctima del vandalismo. Cristales rotos, puertas descerrajadas, pintadas en la fachada y paredes interiores del edificio, instalaciones rotas y pistas que apenas se tienen en pie por los numerosos desperfectos, completan la imagen de abandono absoluto que sufre el club que levantó Santana junto a su amigo Francisco Santos.

El cartel del Sport Center Manolo Santana que preside la entrada del centro, repleto de grafitis y vegetación descontrolada. EL ESPAÑOL

La difícil situación que atraviesa el club de tenis de Madrid se suma al estado del centro de Marbella, Manolo Santana Racquets Club, aunque guardando las distancias. Sobre este club se ha asegurado, en el último tiempo, que ya no es el que un día fue y se ha hablado de "dejadez" en las instalaciones.

La viuda del tenista, Claudia Rodríguez, aparece como la administradora única de la que se entiende como la joya de la corona del tenista, el club de tenis que fundó en Marbella y regentó hasta su muerte, radicado en la loma de la montaña del camino de Istan.

Una lona tirada en una de las pistas de tenis. EL ESPAÑOL

Según la información a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL hace un año, esta sociedad marbellí fue constituida en 2010 y, con un año más sólo de antigüedad, Claudia Inés Rodríguez Valencia, ya figuraba como administradora única. En ese staff también figura el hijo de la colombina, Christian Tuaty Rodríguez, como apoderado, lugar que hasta entonces había ocupado el hijo del tenista, Manuel Santana Martínez, fruto del primer matrimonio del deportista con Fernanda Dopeso.

Sobre este club se han emitido varias opiniones y no precisamente favorables. Algunas fuentes han sostenido que el Racquets Club vive un momento de gran dejadez en sus instalaciones y que varios socios se han dado de baja en el último tiempo.

Una crítica situación que, sumada a que la concesión del Racquets Club de Marbella es válida hasta el año 2026 -año en que caduca el tiempo que se le concedió a Manolo Santana para explotar las instalaciones-, hay quien especula con la posibilidad de que Claudia quiera deshacerse de las instalaciones llegado el momento.

La discreción de Claudia

Claudia siempre fue una mujer discreta y con un núcleo de amistades muy cerrado y selecto. Así continúa siendo a día a hoy; muy pocas personas conocen cómo se siente en realidad Claudia Rodríguez. A ella le cuesta abrirse y sólo se confiesa con pocas y buenas y discretas amigas. "Con ella han sido muy injustos. Se le fue el hombre de su vida y hay amistades que han decidido mirar para otro lado", aseguró una fuente a EL ESPAÑOL hace unos meses.

Manolo Santana junto a su última mujer, Claudia Rodríguez, en un acto público en Marbella en 2017. Gtres

Claudia Rodríguez tiene en su único hijo, Christian Tuaty, a su gran apoyo emocional y, sobre todo, un gran aliado en los negocios. "Se puede decir que el negocio lo llevan, mano a mano, madre e hijo. Él no ha soltado la mano de su madre nunca, ni en los peores momentos. También lo pasó mal con la muerte de Manolo, fue como un segundo padre", apuntaron entonces.

Este periódico se ha quiso interesar, además, por las posibles ganas de Claudia Rodríguez de volver a enamorarse, pero se descarta de pleno: "Ella no tiene ahora la cabeza para eso, aunque te diré, y aquí me quedo, que pretendientes no le faltan en el club".

En este tiempo sin Manolo, una de las grandes motivaciones de Claudia Rodríguez son los homenajes que se le realizan al legendario tenista, como el que tuvo lugar el 4 de mayo de 2022 en el Mutua Madrid Open.

Tras la victoria de Rafa Nadal (36) sobre el serbio Miomir Kecmanovic (22), la pista Manolo Santana se convirtió en el escenario de un breve acto en honor de la leyenda del tenis. El de Manacor junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida (47) rindieron homenaje al fallecido deportista con la entrega de un reconocimiento aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 26 de abril del presente año.

Este reconocimiento llegó sólo dos meses después de que la Real Federación Española de Tenis organizara un homenaje a Manolo Santana en el Club Puente Romano de Marbella, en el que también estuvo presente Claudia Rodríguez.

Además, en abril de 2022, se desveló que Manolo Santana iba a ser nombrado Hijo Predilecto de la ciudad de Madrid. Esta no ha sido su única consideración en la capital de España, ya que en 2008 fue nombrado Caballero de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo.

