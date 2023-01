3 de 10

El exmarido de Paulina Rubio se fotografía en Puerto Madero, Buenos Aires, vestido de manera informal para hacer un anuncio importante. Colate se prepara para iniciar una nueva aventura que, como él mismo informa, le tendrá un poco alejado de las redes, así que para evitar que sus seguidores se alarmen ya lo avisa. "Me tendrá desaparecido una temporada, así que no podré contestar a nada. No voy a tener ni cobertura, ni conexión. No se preocupen que pronto vuelvo. Cuídense mucho de este mundo loco", dice.