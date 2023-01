Kiko Hernández, sobre Gustavo, el chófer de Teresa Campos: "Me ha contado secretos repugnantes"

El colaborador Kiko Hernández (46 años) ha provocado, sin lugar a dudas, un cisma en la familia Campos tras desvelar que Gustavo Guillermo, el fiel chófer de María Teresa Campos (81), su amigo y confidente durante 33 años, ha traicionado a la familia grabando a las tres Campos en su intimidad. Un duro golpe que Terelu Campos (57) y Carmen Borrego (56) han encajado con aparente serenidad, cerrando filas en torno a Gustavo, al que siguen creyendo.

Eso sí, Kiko Hernández está dispuesto a desenmascarar al que un día fue su amigo, y con el que ha compartido comidas, cenas y momentos de confesiones. Este pasado viernes, Hernández se sometía al polígrafo, y una de las preguntas clave de la noche era la referente a si a Kiko le constaba que Gustavo se ha lucrado a escondidas de la familia Campos dando información a la prensa.

El colaborador no ha dudado a la hora de responder un sí rotundo, y el polígrafo le ha dado la razón. Quedaría así reflejado que el chófer no sólo ha dado chivatazos a los medios, sino que habría sacado beneficio económico de estas deslealtades.

Gustavo Guillermo junto a su jefa, Teresa Campos, en una de las últimas imágenes públicas de la presentadora. Gtres

No obstante, uno de los momentos más impactantes del polígrafo a Hernández ha tenido lugar cuando se le ha interpelado a éste lo que sigue: "¿Te contó Gustavo secretos muy fuertes de las Campos en la comida que tuvisteis en el verano de 2022?". Kiko ha asegurado, sin duda alguna, que sí, y la máquina ha resuelto que dice la verdad.

Pero, ¿qué tipo de secretos? Hernández responde: "Económicos, sentimentales, familiares y otra área que me parece repugnante". También se ha abordado en Viernes Deluxe un extremo que ha molestado sobremanera a las hermanas Campos: la importante cantidad de dinero que Gustavo le habría dejado a Teresa en un momento de presunto apuro económico de la malagueña.

Asegura el chófer, según Hernández, que le ha llegado a dejar a María Teresa 20.000 euros. No sólo esto, Kiko sostiene que Gustavo le confió que María Teresa le debe la nómina de más de un año. Carmen Borrego, muy enfadada, lo ha desmentido.

El silencio del chófer

Horas antes de que Kiko Hernández se sometiera al polígrafo en Viernes Deluxe, la agencia Europa Press se encontró con Gustavo Guillermo, pero lo cierto es que el chófer se mostró impasible ante las acusaciones por grabar supuestamente a la presentadora y a sus hijas.

Gustavo no quiso confirmar ni desmentir esa información, al igual que tampoco confirmó si es cierto que tenía intención de dejar de trabajar para la presentadora.

Tampoco aclara nada sobre cómo está la relación con la familia Campos, ni si ha hablado con Terelu y Carmen tras las acusaciones de espionaje a María Teresa. En esa línea, Gustavo también guarda silencio sobre si tomará medidas legales por todo lo que se está diciendo. De esta manera, parece que la decisión del chófer es mantenerse en silencio y no hacer ninguna declaración al respecto.

Gustavo Guillermo en una imagen de archivo. Gtres

Quien sí ha hablado en las últimas horas, en el programa Sálvame este pasado viernes, ha sido Terelu Campos. Sobre las grabaciones a la familia, Terelu ha confirmado que Gustavo le ha reconocido privadamente que sí grabó a su hermana, pero no ha dado más detalles de ni cuándo ni porqué.

Lo que sí que ha dejado claro la presentadora es que "yo he tenido a lo largo de esta semana conversaciones con Gustavo y mi apoyo a Gustavo no ha variado en absoluto. El apoyo lo tiene, lo tenía la semana pasada y lo sigue teniendo esta".

"Yo me he enterado por boca de Gustavo de esa grabación esta semana, no voy a entrar en porqué le ha grabado", ha asegurado la presentadora, dejando claro que "yo estoy en contra de cualquier grabación de personas de confianza".

En cuanto a si ella era conocedora de que Gustavo, supuestamente, quiere dejar de trabajar para su madre, Terelu ha confesado que ha tenido "una conversación" con él y "le pregunté si se quería ir y él me dijo que para nada, eso ha sido previo a las navidades".

Terelu, además, ha reconocido que no le gustó que Gustavo tuviese tanta complicidad con Kiko Hernández cuando éste arremetía contra ella y su hija. La hija de María Teresa ha confirmado, por último, que Gustavo está arrepentido de haber realizado esas grabaciones: "Ayer decían que Gustavo estaba arrepentido, me consta que lo está".

