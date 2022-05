Almudena Cid, sobre su separación de Christian Gálvez: "Me eché en falta a mí y tengo que recuperarme"

Tras su inesperada ruptura con Christian Gálvez (41 años), Almudena Cid (41) se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales e intereses personales. Después de 11 años de matrimonio, la exgimnasta se ha centrado en sí misma y en aprovechar cada oportunidad que se le presente.

"Me eché en falta a mí y ahora me he dado cuenta de que tengo que recuperarme a mí", expresó Almudena Cid este martes, 10 de mayo, ante los micrófonos de Europa Press. Cada día más recuperada del bache sentimental que ha atravesado en los últimos meses, la vitoriana comentó que el sentimiento de soledad que ha experimentado ya lo vivió hace años en el deporte.

"Mi momento lo estoy superando y gestionando gracias a que dentro del deporte viví algo parecido, la soledad, el rechazo... lo viví en el deporte ya y no es tan ajeno, en la vida existe esto", aseguró Almudena durante la presentación de la nueva línea de productos de Mary Kay, firma de la que es embajadora.

Sin ganas de volver a enamorarse por el momento, Almudena Cid no quiere ni oír hablar de Christian Gálvez y su nueva vida al lado de la periodista Patricia Pardo (38). "Paso Palabra", sentenció al respecto. Ahora, se mantiene enfocada en sus metas y en recuperar la tranquilidad de su vida. "Con quien tengo que estar bien es conmigo, a quien tengo que conocer bien es a mí, a quien tengo que cuidar y mimar es a mí", dijo.

Sobre los rumores que la relacionan con algunos de sus compañeros de profesión, la actriz se mostró rotunda. "Es que me da igual. Es que son mis compañeros. Estoy feliz, todos me han arropado. En este dolor he vivido tanta belleza que la vida es así", sentenció la olímpica tras regresar de un viaje a Ibiza.

Nueva casa

Fue el pasado 20 de diciembre de 2021 cuando se hizo pública la separación de Almudena Cid y Christian Gálvez. Una noticia que tomó a todos por sorpresa por tratarse de una de las parejas más consolidadas del panorama patrio.

Poco después, el presentador oficializó su relación con su compañera de Mediaset Patricia Pardo. La deportista por su parte, se ha apoyado en su entorno y mantiene la ilusión en su trabajo y sus más recientes planes. Uno de los más llamativos, su mudanza a una nueva casa. Tras romper con Christian Gálvez, Almudena Cid encontró un loft de obra nueva, a menos de 20 minutos de la capital en coche, que se vende por 120.000 euros y que cuenta con todas estancias más modernas para vivir.

