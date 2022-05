El reencuentro de Victoria Federica y Jorge Bárcenas en Madrid después de varias semanas distanciados

Era el momento más esperado y al fin ha sucedido. El reencuentro de Victoria Federica (21 años) y Jorge Bárcenas (23) ya se ha producido tras unas semanas separados por motivos laborales. Ambos asistieron a la misa funeral de José María Álvarez de Toledo, que es como un padrino para la joven royal y cuya muerte, el pasado 7 de abril, la dejó completamente desolada. Aunque Jorge no pudo acompañarla el día del entierro debido a sus compromisos de trabajo, esta vez no ha querido dejarla sola y ha estado a su lado en el solemne acto que se ha hecho en recuerdo al conde de la Ventosa.

Fieles a su costumbre de ser discretos, ambos intentaron pasar totalmente inadvertidos y llegaron a la iglesia Espíritu Santo de Madrid por separado. La sobrina de Felipe VI (54) iba vestida completamente de negro, con su mascarilla con la bandera de España, y semblante serio. En el funeral, Bárcenas se reunió con gran parte de su familia política, pues la infanta Elena (58) y Froilán (23) también estaban presentes. Terminado el servicio religioso, Victoria y el Dj se marcharon juntos en el mismo coche y pusieron rumbo al piso que comparten en la capital, tal y como revela la revista ¡HOLA!.

En vista de los últimos acontecimientos, todo sigue en orden entre ellos y parece que el hecho de que no se les haya visto juntos durante las últimas semanas obedecería simplemente a cuestiones laborales, pues él tiene muchas actuaciones y ella también tiene sus proyectos y compromisos que atender. Sin pasar por alto momentos de ocio como el viaje que hizo a la Feria de Abril acompañada de sus amigas, mientras Jorge trabajaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria García de Jaime (@mariagdejaime)

Pese a este reencuentro, tanto Victoria Federica como Bárcenas siguen manteniendo un absoluto mutismo con respecto a su relación y no se pronuncian sobre los rumores de que habrían atravesado una crisis. En privado parece que ella se lo toma con humor y en la capital hispalense, donde deslumbró con sus vestidos de flamenca, no dejó de divertirse con su grupo de amistades olvidándose de lo que se publica sobre ella y posando para sesiones de fotos espectaculares montada a caballo.

La pareja sigue intentando compaginar sus vidas personales y profesionales para que no afecte de modo definitivo a su relación. Antes, Vic -como la llaman quienes bien la conocen- no se perdía una actuación de su novio, viajaban constantemente y regalaban alguna que otra foto romántica a sus seguidores en Instagram. Sin embargo, desde que la sobrina del Rey se ha convertido en un personaje codiciado en los eventos sociales y una prometedora influencer no se dejan ver tanto juntos.

