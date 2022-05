Cristina Cifuentes recuerda su grave accidente de moto: "Estuve a punto de morir tres veces"

Cristina Cifuentes (57 años) vivió uno de los peores momentos de su vida en agosto de 2013. La expolítica, que por aquel entonces ocupaba el cargo de delegada del Gobierno en Madrid, sufrió un grave accidente cuando fue embestida por un coche mientras circulaba con su scooter por la capital. Como consecuencia, tuvo que ser entubada y permaneció en coma durante dos semanas.

A partir de ese momento, Cifuentes experimentó un gran miedo por las motos y no ha vuelto a subirse en una. Un trauma al que se quiso enfrentar en el programa Los miedos de..., en el que recordó aquellos momentos tan complicados.

Acompañada de su hijo pequeño, Javier, regresó al Hospital de La Paz, donde estuvo ingresada tras el accidente. "Estuve a punto de morir tres veces", reconoció en las puertas del centro médico. "La primera fue en la ambulancia del SAMUR tras el accidente, la segunda vez en urgencias y la tercera en la UCI. A mi familia le dijeron que a lo mejor no pasaba de esa noche porque tenía un fallo multiorgánico", contó visiblemente emocionada.

Cristina Cifuentes recordó su paso por el hospital tras sufrir un accidente de moto. Cuatro

Según narró, tras despertarse del coma sintió terror pues, además de no poder hablar por la traqueotomía, tenía tantos dolores que ni la morfina le hacía efecto. Pese a todo, sacó fuerzas para recuperarse. "Mi objetivo era poderme levantar para poder ver la plaza. Yo dije, mira aquí no me voy a morir, yo no me muero sola ni en la UCI. Si me muero, me muero en mi casa o en una habitación con mi familia. Esa determinación a mí me ayudó muchísimo a acelerar mi recuperación y salir de la UCI muchos días antes de lo que los médicos creían", narró.

Tras compartir la terrible vivencia, Cristina Cifuentes se enfrentó a su mayor miedo. Se desplazó hasta la Escuela de pilotos Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo (35), para subirse de nuevo en una moto. Pese a que reconocía que pensaba que nunca volvería a hacerlo, tras dar una vuelta al circuito confesaba que se sentía liberada: "Para mí vencer ese miedo era muy importante. Ha sido una experiencia absolutamente liberadora. Es una cosa que tengo muy interiorizada, no me quiero volver a montar en moto".

Eso sí, le aseguró a su hijo que sería su última vez sobre una moto. "¿Me lo prometes?", insistió Javier. "Prometido", respondió ella.

[Más información: Isabel Díaz Ayuso y Cristina Cifuentes, unidas por la misma chaqueta en el peor momento de su vida política]

Sigue los temas que te interesan