Carme Chaparro denuncia un episodio de acoso que sufrió en un concierto

En las últimas horas se ha hecho viral en Twitter un vídeo grabado durante la reciente Feria de Abril, en el que se ve cómo dos hombres acosan a unas jóvenes, molestándolas y negándose a marcharse pese a los ruegos de ellas. Carme Chaparro (49) no ha perdido la oportunidad de comentar el caso a través de su columna de opinión, donde se ha mostrado contundente contra esta lacra y además ha denunciado el acoso que ella misma sufrió hace unos días en un concierto, al que acudió con una amiga.

El artículo presenta un titular ya de por sí llamativo: "A todas nos han acosado cerdos como los de la Feria. A mí, este mismo sábado". De esta manera, la periodista alertaba sobre una realidad que, en su opinión, va en auge. Sólo hay que ver las redes sociales para comprobarlo. "No haberte vestido como una jodida zorra. Ellos están ejerciendo su derecho a estar en la calle", este es sólo alguno de los mensajes que está recibiendo la persona que ha colgado el vídeo.

El caso de las dos chicas de Sevilla no es aislado, por eso Chaparro se pregunta en voz alta: "¿Por qué dos hombres en la treintena se sienten libres para acosar a dos niñas? Pues porque pueden hacerlo, porque lo han hecho más veces y nunca pasa nada, porque sus amigos se lo permiten, porque les ríen la gracia, porque sucede más a menudo de lo que pensamos, porque si no es en la Feria es en la calle, o en el autobús, o en un bar".

A continuación, pasa a contar el acoso que ella misma ha sufrido recientemente. "Estas dos chicas han tenido el valor de enfrentarse a ellos y grabarlos. Yo no lo tuve. Ninguna de nosotras lo tuvimos. Todas las mujeres hemos pasado por algo así. Todas. Y seguimos pasando. Este sábado, en un concierto, un tipo en el mismo estado de embriaguez que los dos machotes de la Feria nos acosó a una amiga y a mí. Una vez, y otra, y otra. Intentas ser amable. Sonríes. Le das la espalda", explica.

Como pasó en ese vídeo viral, la periodista y su amiga le pidieron que se marchara, que no fuera pesado, pero él no hizo caso. Y lo que más llamó la atención fue la respuesta del acosador: "Eh, que no soy peligroso, que estoy casado y tengo tres hijos', esa fue su respuesta, sí. No soy peligroso, estoy casado y tengo tres hijos. ¿Qué teníamos que haber hecho? Era imposible quitárselo de encima. Tuvimos que aguantarlo todo el concierto".

Admite que pasaron miedo, porque "nos hizo sentir mal, que nos hablaba al oído lanzándonos su aliento asqueroso, que nos hizo sentir inseguras porque nunca sabes hasta dónde van a llegar. Nunca sabes hasta dónde se van a atrever. O qué son capaces de hacerte. Todas las mujeres que están leyendo esto, y todas las que vosotros hombres tenéis a vuestro alrededor, han sufrido algo así. Y no una sola vez. Y los que seguís diciendo que no hacen nada malo, tenéis un serio problema. Bueno, la sociedad tiene un serio problema con vosotros".

