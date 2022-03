Carme Chaparro preocupa a sus seguidores con una imagen de su "enfermedad de la piel"

Carme Chaparro (47 años) es uno de los rostros más conocidos de la televisión y también una cara muy conocida en Instagram, donde tiene en su cuenta (@carmechaparro) 153 mil seguidores. A través de sus redes sociales, la periodista siempre comparte aspectos de su vida personal. Y este martes 29 de marzo no dudó en mostrar a su comunidad una impactante imagen de lo que le estaba pasando: un brote de una "especie de eccemas" en sus manos, según ella contaba.

En una publicación, Chaparro escribía a sus seguidores lo siguiente sobre su enfermedad de la piel: "Esto que veis es una enfermedad de la piel. No se sabe qué la causa, pero cuando tengo un brote las manos se me llenan de esta especie de eccemas. Son dolorosos, sobre todo si rozan con algo." En la imagen se puede apreciar como los dedos de la periodista están en 'carne viva'.

Sobre la causa de estos brotes en la piel, la periodista contaba que todavía no está muy clara. "A veces el brote tiene que ver con el estrés, otras, con algo que he tocado, pero no se sabe exactamente. No hay cura, solo pomadas para tratar de que la remisión del brote sea rápida. A mí sólo me afecta a las manos, y solo una o dos veces al año, pero hay personas que lo sufren por otras partes del cuerpo mucho más visibles y molestas, y que a veces pueden sentirse estigmatizadas."

Además, aprovechaba Carme Chaparro para mandar un mensaje muy importante a sus seguidores: "En mi caso, que alguien haga un chiste no me importa, pero hay gente que sufre de verdad y a la que le puede resultar muy doloroso. Aunque, por encima de todo, nunca se puede reaccionar con violencia. Nunca."

Sus otras enfermedades

Hace tiempo que Carme Chaparro hablaba de otra enfermedad que sufre, el síndrome de Ménière. Fue en 2019 cuando la periodista lo contaba en su perfil de Twitter: "Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse".

La enfermedad de Ménière es un trastorno del oído interno, que puede causar los siguientes síntomas: un mareo severo, un sonido de rugido en el oído llamado tinnitus, pérdida de la audición que aparece y desaparece, la sensación de presión o dolor en el oído, y finalmente, sordera.

Ya han pasado muchos años desde que Chaparro sufría por este problema: "Llevo muchos años [...] Me han hecho un montón de pruebas desde pequeña, he ido a muchísimos otorrinos y pasado por muchas perrerías desde que lo detectaron, cuando tenía unos doce años".

