La marcada ausencia de Victoria Federica en la noche en la que Jorge Bárcenas reunió a sus íntimos amigos

Jorge Bárcenas (24 años) es el rey de las fiestas. El Dj y pareja de Victoria Federica (21) es un valor asegurado a la hora de amenizar cualquier evento. El joven fue el encargado de poner la nota musical este jueves 28 de abril en la inauguración del restaurante Mentidero en Las Rozas Village, en una noche en la que la mayoría de los comentarios alabaron su buen hacer a los platos de la cabina.

Una divertida fiesta que aunó gastronomía, música y moda, y que la nieta del rey Juan Carlos I (84) se perdió, ya que se encontraba en Sevilla para dar el pistoletazo de salida a su popular Feria, que comienza este sábado por la noche con el tradicional pescaíto.

Como explicó el propio Bárcenas en declaraciones exclusivas a JALEOS, él también viajará en los próximos días a la capital hispalense para encontrarse con su novia y disfrutar juntos de la fiesta sevillana, que lleva dos años sin poder celebrarse debido a la pandemia.

Victoria Federica y Jorge Bárcenas durante el desfile de Pronovias. Gtres

"Ella ha adelantado la salida para asistir a los toros, que ya sabéis que es una fiel aficionada. A mí los toros no me gustan mucho y por cuestiones laborales me he quedado en Madrid, pero el fin de semana me reúno con ella. Iba a venir hoy, pero ha decidido quedarse porque es una paliza subir a Madrid para volver a bajar a Sevilla".

Antes de su viaje al sur, el Dj se desplazará a Pontevedra, concretamente a Samil, donde ha sido contratado para otro evento este mismo viernes.

De crisis nada. Vic, como la llaman cariñosamente, y Jorge Bárcenas siguen tan enamorados como al principio. Ya disiparon cualquier tipo de dudas al respecto con su reaparición en el photocall del desfile de Pronovias, celebrado el pasado 22 de abril en Barcelona.

Allí posaron juntos y sonrientes ante una multitud de medios de comunicación, aunque como acostumbran, no dieron ningún tipo de declaración pública a la prensa. Una imagen que, si nada lo impide, volverá a repetirse estos días en la Feria de Abril.

Jorge Bárcenas es la persona con la que la sobrina de Felipe VI (54) ha encontrado el equilibrio. Comparten gustos como la música o los viajes. Además, el joven que intenta mantener siempre un perfil bajo y prefiere ceder el protagonismo a su novia, es un ser afable y que gana en las distancias cortas.

Durante todo el evento de esta pasada noche, Barce (como él mismo se hace llamar en sus redes sociales) no paró de saludar y fotografiarse con todo el que se lo pidió y sin perder en ningún momento la sonrisa.

Jorge Bárcenas con Álvaro López Huerta y Lucía Pombo.

Mentidero

Los anfitriones y propietarios del Grupo Mentidero, Lara Alonso del Cid y Borja Anabitarte, estuvieron acompañados en la inauguración de este local al noroeste de la capital por numerosos amigos, entre los que se encontraban además de Jorge Bárcenas, Lucía Pombo, Álvaro López Huerta, Eugenia Osborne o Sara y Ana Verdasco. También íntimos amigos de Victoria Federica como María G. de Jaime y su marido, Tomás Páramo.

Durante la celebración, los invitados pudieron disfrutar de una selección de la propuesta gastronómica actual y saludable que Mentidero ofrece a los visitantes en Las Rozas Village, siempre con productos de primera calidad e incluyendo sus recetas favoritas de parrilla y del Sur. De esta manera, Mentidero se convierte en el lugar ideal para hacer una pausa durante una jornada de shopping y disfrutar de su magnífica terraza rodeada de vegetación.

El de Las Rozas Village es el sexto restaurante de Grupo Mentidero tras La Mentira, La Borda, Las Brasas, La Sal y el original, El Mentidero de la Villa.

Eugenia Osborne en la inauguración de Mentidero en Las Rozas Village.

