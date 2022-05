9 de 10

La comunicadora se ha despedido de su programa Baila Conmigo: "Una experiencia inolvidable que no olvidaré jamás. Gracias a todo el equipo de Cuarzo por enseñarme cada paso en este baile y cuidarme cada día. Ojalá volvamos a bailar juntos muy pronto. Gracias Mediaset y Cuatro por esta oportunidad, todo cuenta y todo suma. Y muchísimas gracias a todo el equipo de maquillaje y peluquería, que son el corazón de esta gran fiesta. El baile no se acaba, hasta que la música no para. Nosotros seguiremos bailando mientras la música siga sonando, en cualquier lugar del mundo y siempre que alguien quiera acompañarnos. Muchísimas gracias".