Norma Duval: "La muerte de mi madre la llevo mejor que la de mi hermana. Esa es una herida abierta de por vida"

Norma Duval (66 años) está atravesando un excelso momento profesional. El trabajo se le acumula a la emblemática vedette, y lo ha convertido en su principal refugio para no pensar en los reveses de la vida.

En cuestión de días se cumple un año de la muerte de su madre, Purificación Aguilera, quien perdía la vida el 24 de mayo de 2021 tras 11 años luchando contra el Alzheimer. Por tanto, este mes presente es duro para Norma Duval, marcado en rojo en su calendario vital.

Además, el pasado mes de marzo se hizo pública su ruptura sentimental con el empresario Matthias Kühn. Sea como fuere, acontecimientos aciagos y adversos -cada cual en su grado- que Norma Duval afronta con entereza, optimismo y el pragmatismo que la caracteriza.

Norma Duval posando ante los medios de comunicación el pasado jueves 5 de mayo de 2022 en la Vereda del Tiro, La Moraleja. Gtres

Duval es una mujer vitalista, que mira con esperanza al futuro y vive intensamente el presente. Prefiere hablar de trabajo, de salud y de cosas positivas. EL ESPAÑOL pudo entrevistarla el pasado jueves 5 de mayo de 2022 en la gran fiesta que Multiópticas organizó en la Vereda del Tiro, en La Moraleja, Madrid.

Allí, Norma charló distendidamente con este periódico y dejó claro, entre otras cosas, que no quiere saber nada del amor en pareja ni de las relaciones sentimentales. Ella está en otra onda y su escala de valores ha cambiado.

Está en un evento de gafas. ¿Diría que es importante como complemento?

Yo no puedo vivir sin gafas. Primero, tengo un ojo que parezco un gato. Entonces, a mí la luz me molesta siempre. Luego, estuve operada de terigio y el médico me dijo que nunca fuera, jamás, a la calle sin gafas porque soy propensa a tener esa enfermedad. Ahora tengo perfectos los ojos, pero he pasado por dos operaciones y ya no quiero más.

¿Cuántas gafas puede tener? ¿Se considera coqueta?

Uf, muchísimas. Las gafas, los bolsos y los zapatos me encantan. Me da igual que sea invierno, ¡no sé vivir sin gafas! Siempre las llevo.

La 'vedette' en el 'photocall' del evento que organizó Multiópticas. Gtres

¿Cómo se lo ha pasado en el programa 'El desafío'?

Me lo he pasado bomba, genial. Ha sido muy divertido. Es un programa que es un disfrute porque te retas a ti mismo. Al final, los puntos que te da el jurado están bien, pero hay pruebas que sólo quieres hacerlas bien. Es un reto personal y doy lo mejor de mí. Así ha sido siempre, salvo una prueba que la hice con María Pombo (27). Ese día acababa de enterrar a mi madre.

Menudo mal trago...

Entonces, del entierro me fui a hacer la prueba. Yo estaba... ¡uf! Encima, recuerdo que con los ojos tapados, a cinco metros de altura, mareada, me dolían las cervicales. No me caí, pero me costó. Fue muy duro.

Esa es la parte que nunca se cuenta, el sacrificio que hay detrás...

Yo no lo conté nunca. Esa prueba fue tremenda, pero eran las circunstancias. Quitando eso, lo demás todo muy bien.

¿En qué clase de pruebas se ha sorprendido a sí misma?

En la apnea. Yo tenía un susto enorme con la apnea y estuve más de tres minutos. ¡Con el poco tiempo que tuve de ensayo! Yo había pasado antes una neumonía bilateral de Covid. Había estado ingresada unos meses antes. Te quiero decir que para mí la apnea ha sido mi gran triunfo.

¿Iría a 'Supervivientes'?

No, para nada. Oye, que me parece muy bien el programa, que a veces lo veo y todo. Bueno, un ratito, que yo me acuesto muy pronto. A veces hago un repaso y lo veo porque es un programa que tiene su punto, pero para mí no.

¿Cómo lleva la pérdida de su madre?

Pues ahora justo va a hacer un año. Pero la pérdida de mi madre, que ha sido muy dolorosa, ha sido natural. Es un ciclo de vida que nos tocará a todos y tenía una enfermedad ya de muchos años. Lo he llevado mejor que la pérdida de mi hermana. La pérdida de mi hermana es una herida sin cerrar. Duele igual, pero aceptas más la pérdida de una madre. Mi hermana, con 46 años... Eso no se cura. Herida abierta de por vida. Mi madre siempre estará en mi corazón, porque era más mona...

A nivel profesional, ¿qué planes tiene?

El lunes empiezo una cosa que no puede contar. No puedo contar si es de televisión o no.

Norma Duval y Matthias Kühn en una imagen de archivo. Gtres

¿El verano cómo se presenta?

Este verano voy a ser abuela de una niña, que estoy como loca. Disfrutaré de mi nieta, me la voy a llevar a Mallorca. Ya tengo un nieto, ¡pero esta es la primera nieta, niña! Imagínate yo con una niña...

Hablemos de amor. ¿Desea enamorarse de nuevo?

Para nada está en mis planes. Que no, es que no... Yo ahora estoy centrada en el trabajo. Centrada en el nacimiento de mi niña y no he querido hablar nada de la separación (de Matthias Kühn), ni nada de nada. Ahí se queda la cosa.

¿Su casa de La Moraleja sigue sin vender?

Yo de la casa no hablo. Me horroriza hablar de la casa. Me da yuyu. Se venderá cuando se venda, punto, no tengo prisa.

