Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, y su novio, Iván, en grave crisis: el "desgaste" por el que ya no comparten casa

Anna Ferrer Padilla (26 años), la hija de la humorista Paz Padilla (52), y su pareja, Iván Martín (29), están atravesando una grave crisis de pareja. Ambos han protagonizado desde 2019 una bonita, sólida y discreta historia de amor que no han dudado en radiar en sus respectivas redes sociales.

No obstante, en los últimos meses su relación sentimental ha sufrido una grave crisis, como avanza Semana y confirma EL ESPAÑOL.

Una fuente cercana a Paz Padilla desliza a este medio que fue a finales de 2021 cuando su historia de amor comenzó a quebrarse, al principio con "rocecillos y tonterías" propias de la convivencia. No hay que olvidar que Anna e Iván se fueron a vivir juntos en septiembre del pasado año, cargados de ilusión y propósitos.

Anna Ferrer Padilla e Iván Martín en un evento público en Madrid en octubre de 2021. Gtres

Fue a las puertas de despedir el año 2021 cuando su relación sufrió un cambio, un fuerte "desgaste". Explica quien bien lo conoce que su "distanciamiento" empezó siendo físico -por sus respectivos trabajos, compromisos y ocio-, y desembocó en emocional. Tampoco ayudó el conocer a personas "fuera de su círculo de siempre".

Ambos se fueron dando cuenta de que "cada día hacían menos cosas juntos". Eso sí, se aclara que sigue existiendo amor, pero tienen que reconducir su relación. "Tienen una conversación pendiente, de momento se han tomado unos días como de reflexión más o menos", se puntualiza.

Se sostiene que la pasada Semana Santa fue clave, al menos para las personas que rodean a la pareja: "El hecho de no verlos juntos en Cádiz fue como una confirmación de que algo no marchaba bien".

La persona que confía la información, y que conoce bien a Paz Padilla, asegura que la humorista está "tocada" con esta situación. Para ella, Iván Martín no es sólo su yerno, también un hijo y un apoyo en la familia: "Lo quiere mucho, pero también es verdad que ha visto un cambio en el ánimo de Anna. El normal cuando pasa algo, pero no se quiere pasar mal o hacerlo pasar mal. Paz, como madre, sólo desea su felicidad".

Se puntualiza: "Esto sólo lo saben Anna e Iván dónde irá a parar, pero él sabe que siempre tendrá su casa en la de Mari Paz". Iván ha sido pieza importante, capital, en la casa de las Padilla en los momentos más complicados.

La humorista Paz Padilla junto a su hija, Anna Ferrer, y su todavía yerno, Iván, en una imagen captada en febrero de 2022. Gtres

Nunca olvidará Paz cómo las arropó y su inmenso cariño y dedicación en su momento más aciago, cuando murió su marido, Antonio. Ahí, Iván "dio el callo como nadie". Sólo el tiempo sabe si Anna e Iván sabrán reponerse de esta crisis.

De momento, la pareja no se ha pronunciado al respecto. Tan sólo Iván Martín, que llevaba varios días alejado de los medios de comunicación, ha reaparecido en redes y ha comentado, a través de varias historias de Instagram, el motivo de esta desconexión: "He estado unos cuantos días fuera porque lo necesitaba. Si esto no está bien (haciendo referencia a la salud mental), nada está bien".

'Influencer' y otros proyectos

Anna Ferrer Padilla brilla con luz propia, lejos de sus apellidos y de la sombra mediática de su madre. Es una reconocida influencer con 779.000 seguidores en Instagram. Es colaboradora de marcas como Maybelline, Lancaster o Aristocrazy, y se ha convertido en una inspiración para muchas jóvenes.

Aunque ha contado con el gran apoyo de su madre, Paz Padilla, Anna ha brillado por sí misma y, no solo ha triunfado en las redes sociales, donde se ha hecho un hueco entre las influencers patrias más destacadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

También se ha convertido en una empresaria de éxito con No Ni Ná, la firma de moda que tiene junto a la mencionada actriz y que la hizo acreedora del premio 'Llévalo para triunfar', otorgado por la revista Cosmopolitan. Además, en su búsqueda insaciable por adquirir nuevos conocimientos, está terminando un máster en Dirección y creación de marcas de moda.

En lo que respecta a los planes de pareja, Iván Martín concedió una entrevista a ABC en septiembre de 2021, y sostuvo en relación a una futura boda: "No lo dudes: claro que quiero casarme con Anna, pero creo que debe pasar algún tiempo más. Ella todavía es muy joven y, aunque me conservo bien y me lo curro, yo soy mayor que ella".

También departió entonces sobre lo que supone ser yerno de Paz Padilla: "Ser yerno de Paz Padilla es un trampolín para que te conozcan, pero también puede que tenga varios contras. Al principio me costaba verme como el novio de la hija de Paz Padilla. Lo que quiero es que se me conozca por mi trabajo, por lo que estoy luchando y defendiendo".

[Más información: El éxito de Anna Ferrer en el peor momento de Paz Padilla: las claves de su meteórico ascenso]

Sigue los temas que te interesan