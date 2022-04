Chanel, sobre su 'look' para Eurovisión: "Es muy secreto pero las protagonistas serán las pestañas"

Queda poco más de un mes para que Chanel Terrero (31 años) suba al escenario de Eurovisión. En la ciudad italiana de Turín, la joven representará SlowMo, el tema con el que ganó el Festival de Benidorm y con el que quiere que España se alce con el deseado reconocimiento Europeo. Pese a estar centrada en todo lo relativo a la actuación, que tendrá lugar el próximo 15 de mayo, la cantante de origen cubano sigue sacando tiempo para promocionar el tema y acudir a eventos musicales.

Este pasado viernes 1 de abril de 2022, el WiZink Center de Madrid celebró el comienzo de la primavera por todo lo alto, con el festival LOS40 Primavera Pop. Un concierto que reunió a más de 14.000 personas y 25 artistas que lo dieron todo sobre el escenario. Una de las protagonistas era la propia Chanel, que se reunió con otros cantantes de renombre como Marc Seguí (24), Manuel Carrasco (41), Ana Mena (25), Adrián Roma (33), Belén Aguilera (26), Leo Rizzi (22), Agoney (26) o Miki Núñez (26), entre otros.

Una cita en la que la música fue la protagonista y en la que EL ESPAÑOL estuvo presente. Poco antes de subirse al escenario y sorprender con su voz y sus dotes de baile, Chanel estuvo charlando con este medio. Con la mejor de sus sonrisas y un brillo especial en la mirada, la también actriz confesó cómo se encuentran ante la responsabilidad de representar a España en Eurovisión: "Tengo nervios, obviamente. Muchos nervios. Pero son nervios de los buenos, de los que te hacen estar con ganas. Me siento efervescente", confesó.

Chanel se cambió de 'look' antes de subirse al escenario. Ser Comunicación

Si algo ha demostrado desde que fue elegida para el festival es que va a sorprender con su vestuario, uno de sus grandes misterios. Chanel quiere que los looks de sus actuaciones sean una sorpresa, pero no solo de cara a Turín. En este concierto de LOS40 también guardó su estilismo hasta el final, pasando de un conjunto de Carolina Herrera a un sorprendente body de cristales cargado de brillo con el que se subió al escenario.

Lo mismo quiere hacer en Eurovisión, donde llevará un outfit del que no quiso decir ni media palabra: "¡No puedo contar nada! Es secreto, muy secreto... No puedo decir nada", aseguró. Eso sí, dejó una pista sobre su maquillaje al desvelar que las grandes protagonistas serán sus pestañas, para las que además de un buen maquillaje suele utilizar postizos.

Sin duda, Eurovisión va a ser uno de los grandes retos de su carrera, pero Chanel explica a este medio que también tiene otros planes profesionales en mente. "Ahora estoy súper enfocada en Eurovisión, en Turín y SlowMo, pero es verdad que tengo ganas de hacer más música. Quiero ver qué me depara este mundo, tengo muchas ganas de indagar".

Un proyecto de futuro que tendrá que compaginar con un trabajo que ya está más que confirmado, su presencia en un musical. A sus 31 años Chanel es ya toda una experta en este género y, tras actuar en éxitos como El Guardaespaldas, Flashdance, El rey león o Mamma Mia!, se va a convertir en la protagonista del nuevo proyecto de Nacho Cano (59).

"Voy a estrenar próximamente el musical de Nacho Cano, Malinche. Ese es uno de mis proyectos de futuro", explica muy feliz. Será el próximo 15 de septiembre, en Madrid, cuando Chanel Terrero se subirá por primera vez a las tablas para subirse a las tablas y dar vida a esta desconocida mujer, una traductora azteca que vivió una historia de amor con el conquistador Hernán Cortés.

Para terminar, Chanel afirmó a este digital que no hay trucos para llegar a todos estos proyectos y que lo único que hace para 'robarle' horas al día es reducir sus horas de sueño. "No sé cómo lo estoy haciendo, pero saco tiempo de no dormir. No estoy durmiendo casi", dijo, para antes de despedirse mandar un mensaje tranquilizador con su gran sonrisa: "Pero estoy bien".

