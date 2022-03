Malena Gracia acusa de plagio Chanel en su videoclip para Eurovisión

Indignada. Así es cómo dice sentirse Malena Gracia tras visionar el videoclip de 'SloMo', canción con la que Chanel Terrero representará a España en el Festival de Eurovisión 2022. La exintegrante del grupo Sex Bomb ha acudido al programa Socialité para denunciar públicamente que, a sus ojos, el trabajo realizado por la que será la encargada de ondear nuestros colores en el certamen musical europeo le ha plagiado. Una contundente consideración que justifica sin sonrojarse.

"Me empiezan a escribir por las redes y me dicen que es como una copia. Y claro, es que es totalmente mi vídeo de 'Loca'", dice la polivalente artista, que asevera no estar nada contenta con este supuesto parecido que este vídeo tiene con el de su mayor hit. "Podrían haber hecho otra cosa. No sé si ella es fan mía o la persona que ha producido el vídeo y ha dicho 'vamos a copiar la historia'", afirma Malena, que ha desmenuzado al detalle todos los asuntos en los que supuestamente le ha plagiado Chanel.

"Es todo igual, ha faltado ponerme a mí ahí. Loquito, dice la palabra 'loquito'", repitió frente a las cámaras la artista visiblemente molesta, ya que para ella el plagio va hasta más allá de lo visual. "La pantalla de atrás igual, las sombras, los bailarines, los sombreados, los movimientos de pelo también me imita... Alguna cosa tiene diferente, pero todo lo demás..." dice la polémica rubia al ver el videoclip de 'SloMo'. Unas semejanzas que son tan notorias y evidentes, reiteramos que para ella, que no descarta tomar alguna medida legal al respecto.

Malena Gracia acusando de plagio a Chanel. WELL pic.twitter.com/GEZUanre7u — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) March 19, 2022

"Es una copia. Si hubiera sido un homenaje y me lo hubieran dicho hasta hubiera colaborado, pero no. Esto habría que mirarlo con abogados, en autores... y sí puede ser denunciable. Pero vamos que todo es verdad, lo del agua, lo del pelo... " reiteraba Malena, que con tono desafiante avisaba a navegantes: "Podrían tener problemas".

Un nuevo frente abierto para Chanel Torrero, que tras superar la polémica que supuso su victoria en el Benidorm Fest ahora se enfrenta a Malena Gracia. ¿Se asemejan los dos vídeos? Eso ya lo dejamos a la libre interpretación de quién lo vea.

