Enrique Ponce alquila su finca Cetrina para celebrar bodas por 5.000 euros al día: su "quiebra patrimonial"

Enrique Ponce (50 años) y su pareja sentimental, Ana Soria (22), continúan con su tranquila vida en Almería, alejados de los medios de comunicación y de las redes sociales. Completamente apartada del foco mediático, la pareja hace una vida de lo más corriente en la ciudad andaluza.

De ellos se habla de cuando en cuando, y no son precisamente informaciones halagüeñas. Hace unos días, volvía a cobrar especial vigor una supuesta crisis en la relación. Extremo que desmintió EL ESPAÑOL a través de una fuente de contrastada credibilidad: "Ellos tienen sus peleíllas tontas, pero están muy bien y felices".

Ahora, el nombre del diestro de Chiva vuelve a copar titulares, pero en esta ocasión por sus supuestos problemas económicos. Una difícil y "desesperada" situación, como ha apuntado el espacio Viva la vida este pasado sábado 19 de febrero, que lo habría llevado a alquilar su finca Cetrina para celebrar bodas. Ponce querría explotar su bien más preciado, de 900 hectáreas de terreno. Ponce en una plaza de toros en octubre de 2019. Gtres

Tal y como apunta el programa citado, existe un anuncio oficial para la celebración de bodas en Cetrina, a razón de 5.000 euros al día: "Si siempre soñasteis con una boda en plena naturaleza, Cetrina es la ubicación perfecta para llevarla a cabo".

Cabe puntualizar que la titularidad de la finca se encuentra repartida en tres porcentajes: Enrique ocupa un 42,5 por ciento; Cetrina S.L, un 55,5, y el otro 2 por ciento pertenece a "inversores privados", como sostiene Viva la vida.

Según la opinión experta de Eduardo Bolinches, "desde el punto de vista patrimonial, su situación es de quiebra técnica. Desde el 2017 acumula más pérdidas que patrimonio. Hasta el punto de que cerrando todo, vendiendo todo, se generaría un agujero de 850.000 euros".

Enrique Ponce en una imagen de archivo fechada en abril de 2021. Gtres

Y añade este profesional: "Ponce está acudiendo a la financiación de otras empresas del grupo. Tiene más de una empresa, por lo que llama la atención que las deudas por empresas del grupo asciendan a 5,5 millones de euros". En esa línea, se detalla en Telecinco que los últimos cinco ejercicios de la empresa de Enrique han arrojado saldos negativos. El que fue publicado en 2020 mostraba "pérdidas cercanas a los 120.000 euros".

El torero tan sólo abre las puertas de una parte de la finca, no de su totalidad. El espacio televisivo, además, ha contactado con la empresa que alquila Cetrina, y confirman la información: "Sí, correcto, nosotros llevamos la gestión de lo que es Cetrina. Tenemos amplias zonas verdes, con zonas ajardinadas y piscina. La finca es espectacular. Tenemos un salón por si tuviésemos mal tiempo, un salón cerrado. Dentro del precio del alquiler incluimos un loft para que pasen los novios la noche. Además, tenemos cuatro habitaciones dobles para los invitados. El precio de la finca, con todo incluido, son 5.000 euros".

Su vida en Almería

Cuando la relación sentimental Ponce-Soria se hizo pública en el primer verano pandémico de 2020, muchos profetizaron que lo suyo sería tan sólo pasajero y que, pasado un tiempo, Ponce volvería junto a su exmujer y madre de sus hijas, Paloma Cuevas (49).

En efecto, el tiempo ha dado y quitado razones; el torero y Soria han sabido consolidar su amor, por encima de habladurías y malas artes. Hace unas semanas, volvían a ver la luz informaciones que sostenían que la relación estaba en crisis, que las discusiones eran insostenibles y que Ponce echaba de menos su vida anterior.

Ellos no hacen caso y no les afecta demasiado, aunque sí se han mostrado especialmente dolidos con esa filtración de crisis que entienden interesada. Enrique y Ana están viviendo un buen momento como pareja.

La pareja compuesta por Enrique Ponce y Ana Soria en una fotografía captada en septiembre de 2020. Gtres

La rutina de Ponce en la ciudad andaluza ha pasado en las últimas semanas, según se explica a este medio, por sus visitas -solo y en compañía de Ana Soria- a una clínica de adiestramiento de perros. Su mascota, Ney, se ha visto necesitada de cierta disciplina en los últimos meses.

El diestro de Chiva, en contra de lo que se pudiera esperar de uno de los mejores profesionales, en su gremio, de España y parte del extranjero, es de gustos sencillos en su día a día. No frecuentan, Ponce y Soria, lugares lujosos.

Con respecto a la vuelta a los ruedos de Enrique Ponce, el informante de este periódico confirma que el diestro no hará las Américas y México tendrá que esperar. En un principio se lo planteó, pero nunca formalizó nada. La razón no es otra que la económica.

Enrique Ponce jugando al golf en Almería en julio de 2020. Gtres

"No le termina saliendo rentable. En la actualidad, en contra de lo que se ha dicho, el toreo allí tampoco está mejor pagado que aquí e irse allí es para hacerlo unas cuantas semanas. No es un ir y venir y, haciendo cuentas, no sale viable".

Él le tiene mucho cariño a esa ciudad desde siempre, pero prefiere este 2022 hacer "pequeñas cosas en España y en grandes plazas en las que vea, al menos, beneficios". Sigue en pie, eso sí y hasta la fecha, torear en las Fallas de Valencia. Su gran despedida, ésa con la que sueña, se hará cuando todo vuelva a la normalidad, tanto a nivel pandémico como económico.

[Más información: La razón por la que Enrique Ponce no torea en México y la rutina que le une a Ana Soria en Almería]

Sigue los temas que te interesan