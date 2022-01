La razón por la que Enrique Ponce no torea en México y la rutina que le une a Ana Soria en Almería

Enrique Ponce (50 años) y su pareja sentimental, Ana Soria (22), continúan con su tranquila vida en Almería, alejados de los medios de comunicación y de las redes sociales.

Cuando su relación sentimental se hizo pública en el primer verano pandémico de 2020, muchos profetizaron que lo suyo sería tan sólo pasajero y que, pasado un tiempo, Ponce volvería junto a su exmujer y madre de sus hijas, Paloma Cuevas (49).

En efecto, el tiempo ha dado y quitado razones; el torero y Soria han sabido consolidar su amor, por encima de habladurías y malas artes. Hace unas semanas, volvían a ver la luz informaciones que sostenían que la relación estaba en crisis, que las discusiones eran insostenibles y que Ponce echaba de menos su vida anterior.

La pareja compuesta por Enrique Ponce y Ana Soria en una fotografía captada en septiembre de 2020. Gtres

Extremos que EL ESPAÑOL pudo desmentir entonces. Ponce está "encantado" con su vida en Almería. Todo está bien entre ellos, más allá de las "peleíllas tontas" que pueda tener toda pareja.

Ellos no hacen caso y no les afecta demasiado, aunque sí se han mostrado especialmente dolidos con esa filtración de crisis que entienden interesada. Enrique y Ana están viviendo un buen momento como pareja. Cierto es que Enrique extraña su finca Cetrina y también a sus hijas, a las que antes, como es lógico, veía diariamente. Pero ha sabido adaptarse y "viaja con frecuencia a Madrid sin que nadie se entere".

También detallan a este medio que sigue conservando sus amistades de siempre y se escapa siempre que puede a la finca de Miguel Báez 'El Litri' (53). La rutina de Ponce en la ciudad andaluza ha pasado en las últimas semanas, según se explica a este medio, por sus visitas -solo y en compañía de Ana Soria- a una clínica de adiestramiento de perros. Su mascota, Ney, se ha visto necesitada de cierta disciplina en los últimos meses.

Enrique Ponce en una fotografía perteneciente a junio de 2019. Gtres

El diestro de Chiva, en contra de lo que se pudiera esperar de uno de los mejores profesionales, en su gremio, de España y parte del extranjero, es de gustos sencillos en su día a día. No frecuentan, Ponce y Soria, lugares lujosos. Antes al contrario. "Para que te hagas una idea, el día del cumpleaños de él, el de sus 50, se lo vio en un McDonald's comiendo", informa una fuente de total solvencia. Más tarde, Enrique y Ana pasaron la tarde en la casa de los padres de ella, donde se comieron la tarta en la más estricta intimidad y con la discreción que siempre los ha caracterizado.

Con respecto a la vuelta a los ruedos de Enrique Ponce, el informante de este periódico confirma que el diestro no hará las Américas y México tendrá que esperar. En un principio se lo planteó, pero nunca formalizó nada. La razón no es otra que la económica.

"No le termina saliendo rentable. En la actualidad, en contra de lo que se ha dicho, el toreo allí tampoco está mejor pagado que aquí e irse allí es para hacerlo unas cuantas semanas. No es un ir y venir y, haciendo cuentas, no sale viable". Él le tiene mucho cariño a esa ciudad desde siempre, pero prefiere este 2022 hacer "pequeñas cosas en España y en grandes plazas en las que vea, al menos, beneficios". Sigue en pie, eso sí y hasta la fecha, torear en las Fallas de Valencia. Su gran despedida, ésa con la que sueña, se hará cuando todo vuelva a la normalidad, tanto a nivel pandémico como económico.

La felicitación más especial para Ponce

El 8 de diciembre de 2021 Ponce cumplió 50 años. Una fecha redonda en un momento sosegado en su vida. Ana y Enrique quisieron apartarse hace unos meses y lo han conseguido. Tomaron la férrea decisión de abandonar sus redes sociales y el diestro de Chiva anunció su retirada temporal de los toros. Hubo quienes pensaron que aquel adiós iba a ser temporal, fruto de un arrebato, pero la pareja ha demostrado que no; que verdaderamente vive su historia de amor como quiere.

El torero junto a su exmujer, Paloma Cuevas, y una de sus hijas en Madrid. Gtres

Se informaba a este medio que el torero recibió no solo la felicitación, vía telefónica, de sus hijas, Bianca y Paloma, también de su exmujer, Paloma. Fue "una felicitación muy especial", que emocionó y reconfortó a Enrique Ponce. Gesto inequívoco de que Cuevas y Ponce tienen una relación "estupenda" en la actualidad. "En verdad, nunca ha sido mala", se apostillaba.

Ponce se reencontró por su cumpleaños con sus hijas. Uno de los planes que más disfruta Enrique Ponce como padre es "ver cómo monta a caballo" su hija pequeña, Bianca. La menor, de nueve años, ha demostrado en el último tiempo un gran interés por los deportes ecuestres. Afición que no puede gustarle más compartir a Ponce.

[Más información: Enrique Ponce no viajará a México a torear: el enfado del torero y Ana Soria tras filtrarse una crisis de pareja]

Sigue los temas que te interesan