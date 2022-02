La complicada situación de Paz Padilla: el gesto que la aleja (aún más) de la tele y su futura vida en Cádiz

El pasado 20 de enero de 2022 no fue un día cualquiera, ni fácil, en la vida de la presentadora Paz Padilla (52 años). Acudió a su puesto de trabajo en Sálvame y la dirección del programa le tenía preparado un 'cara a cara' con Belén Esteban (48), debido a sus polémicas declaraciones sobre las vacunas días atrás y a la furibunda reacción de Esteban.

Cabe recordar que Padilla aseveró, durante una charla en redes sociales con Anne Igartiburu (52) y María del Monte (59) horas antes de las Campanadas de Fin de Año, que las vacunas "no sirven para nada".

Una manifestación que fue rápidamente censurada y criticada por Esteban. La colaboradora, además, interpretó de las palabras de Paz que era antivacunas y negacionista, algo que la cómica desmintió en directo.

Paz Padilla en un evento público en mayo de 2021. Gtres

Muy enfadada, Padilla se lo rebatió en su enfrentamiento: "Porque tú lo digas, estoy flipando, tío. Estoy alucinando. ¿Por qué no creo en la vacuna? Venga, Belén, te has metido tú solita en esto". Minutos después, la presentadora abandonaba el plató para no volver. "Paso, no, no", fueron sus últimas palabras mientras se quitaba el micrófono. Ese 22 de enero Paz Padilla se fue y desde entonces no ha vuelto.

EL ESPAÑOL conoce nuevos detalles y la verdad de ese enfado público, tan impropio de la humorista, que le hizo abandonar su labor de presentadora de forma abrupta. Hecho insólito que nunca antes había pasado. 19 días después, Padilla no ha regresado a las instalaciones de Mediaset. "Está muy molesta y dolida", desliza alguien cercano a ella.

Entiende Paz "que no se la ha tratado con el respeto que merece, no ya por ser presentadora, sino como persona". Ese día se sintió poco menos que humillada, según el testimonio que llega a este periódico: "Se vio profundamente desamparada y muy impotente ante una mentira". Este informante añade: "Es que no fueron conscientes de lo que dieron a entender esa tarde de Paz y el daño público que se le podría haber hecho porque lo dicho, dicho queda".

La humorista y presentadora durante la presentación de su libro, 'El humor de mi vida'. Gtres

Especialmente dolida está Paz Padilla con Belén Esteban, pero también con María Patiño (50). No hay que pasar por alto que la periodista aseguró el día de marras que no se sentía libre para hablar de lo que pensaba de Padilla.

Esto habría enfadado sobremanera a la gaditana si tenemos en cuenta que ésta no sigue en Instagram a la presentadora de Socialité. Ni a ella ni a Belén. Un unfollow que demuestra cómo está la situación actual y que aleja, aún más si cabe, a Paz de la televisión.

La persona con la que se contacta explica que el regreso de Padilla al programa de Telecinco es más incierto que nunca. En ningún caso fue un adiós inicial, pero sí lo están convirtiendo en ello los últimos acontecimientos en forma de fichaje. "Lo de Adela González se ha entendido como una declaración de intenciones", subraya quien bien lo sabe. Ella, la Padilla, pretendía regresar llegado el momento y "con condiciones", como se hace constar a este medio, pero todo está en el aire. "Paz ha pedido un tiempo de reflexión y en eso está", se apostilla.

Quien la conoce bien sostiene que no necesita de Sálvame tanto como se pudiera pensar: Paz se ha desprendido de mucho tras la muerte de su marido, Antonio, y proyecta su futuro lejos de la tele y de Madrid. Padilla desea retirarse a Cádiz, a su tierra, y allí ve su futuro, como insiste la fuente consultada. A la luz de estas declaraciones, Padilla vivirá en su querida Cádiz, donde fue tan feliz con su Antonio. Allí tiene sus raíces y también a su familia.

Sus polémicas palabras

Estas declaraciones de Paz Padilla sobre el Covid son de WTF



pic.twitter.com/jhwdVR0IdV — M 📺 (@casasola_89) December 30, 2021

Horas antes de despedir el año 2021, Padilla se convirtió en la protagonista involuntaria de los medios de comunicación debido a sus confesiones durante su conversación con Igartiburu y Del Monte. Padilla desveló que había pasado el coronavirus. "No sé ni cómo ni dónde lo he pillado. Ha sido muy suavito, sólo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal. Con el onicron este no se pasa mal, es como un catarro. Lo he cogido dos veces, es que no se sabe, mira que estoy con cuidado tal...", se escuchaba decir a Paz.

Acto seguido, la de Sálvame hizo un sorprendente alegato, un polémico discurso antivacunas que la colocó en el ojo del huracán: "Las vacunas no sirven para nada". Como era de esperar, el asombro entre sus seguidores ante esta afirmación fue mayúsculo. Así lo demostraron comentarios de usuarios de Twitter, como este: "Es que ni dice el nombre bien. Me parece muy frustrante que gente pública haga este tipo de declaraciones porque la gente se las cree más a ellos que a los sanitarios".

Padilla paseando por su adorada Cádiz en abril de 2021. Gtres

Padilla ya enfermó de coronavirus antes. En marzo de 2021, desvelaba que había contraído la Covid-19 y que, como resultado, tenía que haber ingresado en el hospital. "Quiero decir que hoy hace catorce días que me infecté de Covid. Los primeros días, la verdad, es que fueron muy sencillos porque no tenía apenas síntomas, pero tengo que contaros que a partir del quinto día empecé con fiebre, me dolía todo el cuerpo y ya me costaba moverme del sofá, pero bueno", desvelaba en aquel momento.

"Todo iba bien hasta que el día octavo empecé a sentir una opresión en el pecho y me costaba respirar", continuaba la andaluza, que finalmente necesitó atención médica. "Me hicieron una placa y vieron que tenía unos niveles muy alterados y algunos problemas de coagulación. Entonces decidieron dejarme ingresada. He estado ingresada en la Unidad de covid, he estado tres días sola en la habitación", explicaba, mostrando así la cara más dura de esta enfermedad.

