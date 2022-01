La cita más reivindicativa de Himar González en un instituto canario: sabemos todos los detalles

Himar González (45 años) es uno de los rostros más famosos vinculados a la información meteorológica y su nombre es el más buscado en Google de todos los responsables del espacio del Tiempo en la parrilla televisiva. Es una de las presentadoras más queridas y con una gran influencia en la audiencia también en las redes sociales. Por este motivo, el público más joven -pese a no ser el más asiduo a ver los informativos- sí que la reconocen y la admiran. De ahí que este martes 25 de enero haya acudido a la llamada de un instituto muy especial para dar a sus alumnos un mensaje muy rotundo.

La meteoróloga viajó a sus amadas islas Canarias, su tierra natal, donde se sitúa el centro educativo que quiso contar con ella. Concretamente aterrizó en Las Palmas de Gran Canaria, pues su cita era en el Instituto Enseñanza Secundaria Guanarteme ante los alumnos del primer curso de Bachillerato.

Himar acudió al centro escolar para hablar abiertamente a los jóvenes sobre su profesión como meteoróloga y presentadora del tiempo, un puesto que hasta hace muy poco solo cubrían los hombres en televisión. De esta manera, la canaria ha ofrecido una charla muy reivindicativa sobre las mujeres y la necesidad de igualdad en trabajos como el suyo. Además, ha motivado al alumnado que la escuchaba atentamente a que persigan sus sueños sean cuales sean y que nunca dejen que les limiten o les discriminen por su sexo.

Himar González, durante su charla en la clase de Bachillerato del instituto canario. Instagram @iesguanarteme

El instituto ha compartido en sus redes sociales varias fotografías de la cita junto a un texto en el que no solo han agradecido la presencia de Himar sino que también han aplaudido su discurso. Según se detalla desde el centro, esta visita de la meteoróloga responde a un programa educativo especial centrado en abordar los valores más importantes de nuestra era: "El segundo trimestre enfocamos las actividades extraescolares y complementarias al tema de la igualdad y la mujer. En este sentido, este martes hemos tenido en 1D de Bachillerato un encuentro con la meteoróloga de Antena 3 Himar González quien ha dado una charla amena y motivadora con este alumnado. El encuentro ha durado una hora y el alumnado ha disfrutado con las experiencias vitales que Himar les transmitió de manera muy distendida. Muchas gracias Himar por compartir tu tiempo con el IES Guanarteme".

Las palabras de la presentadora no solo han sido emocionantes por contar los secretos de su profesión, sino también porque esta charla motivacional llega un año después de su peor experiencia vital. Himar González, a quien gran parte de los españoles reconoce por acompañar a Matías Prats (68) y Mónica Carrillo (44) en las noticias de Antena 3 los fines de semana, preocupó a sus seguidores en el mes de diciembre de 2020. Una mañana publicó en sus redes sociales desde su cama del Hospital Quirón de Madrid y con un importante mensaje: "Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (no Covid-19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo. Me están cuidando de maravilla. Así que no me cabe duda de que nos veremos pronto, con más fuerza".

La presentadora de El Tiempo, en las aguas canarias semanas después de recibir el alta hospitalaria. Instagram @himargonzalez

Fue tiempo después de recibir el alta hospitalaria, tras casi dos semanas ingresada, cuando desveló el duro diagnóstico que casi acaba con su vida: "Una bacteria fue causándome una infección interna muy grave, y la infección pasó a sangre. Afortunadamente, lo pillamos a tiempo. Porque uno o dos días más tarde y posiblemente, tal y como me dijeron, ya no estaría aquí…", confesó. Sin embargo, tras sus difíciles días en el hospital, volvió a su tierra, Canarias, donde se recuperó con sus aguas curativas y su siempre cálida temperatura, y pronto volvió a ponerse al frente de los espectadores de Antena 3 Noticias.

